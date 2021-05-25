科大博士生吳嘉倫去年勞動節擺街站宣傳工會期間，遭警員要求出示身份證。博士生不滿警方起初稱因要記錄他擺街站而查閱身份證，其後卻無理質疑他非法入境，早前申請司法覆核，質疑查閱身份證一事與出入境管制無關，警員引用《入境條例》屬非法。案件原定今日聆訊，惟雙方同意不再繼續進行，案件告終。判詞透露，警務處及律政司一方同意《入境條例》賦予的查閱身份證的權力，只限用於出入境事務，主動去信要求博士生不要繼續訴訟，改由投訴警察課跟進。

申請人吳嘉倫，兩名答辯人是警務處處長及律政司司長，雙方今天均沒到庭。法官周家明其後頒下書面判詞，法庭早前已受理案件，惟雙方及後同意不再繼續聆訊，並共同申請以「同意命令」方式了結本案。雙方提議的同意命令表明，引用《入境條例》第17C(2)條查閱身份證明文件的權力，只限用於與出入境事務相關目的。周官認為恰當，頒佈正式命令。

根據判詞，警務處及律政司一方去年11月去信申請人，邀請申請人以雙方同意的形式了結本案，因為雙方對《入境條例》查證權僅限於入境事宜的規定一事並無爭議。由於不用爭拗條文釋義，信中指申請人宜就警員的決定，向投訴警察課投訴。

案發於去年5月1日，吳在申請書指，他與三人在港鐵紅磡站天橋設街站，四名軍裝警到場查問後，要求他出示身份證，記錄個人資料。吳反指警方須懷疑他犯法才有權查證件，並致電律師作解釋。

警員一度稱不是懷疑他犯罪，其間警員18864謂：「總之就係要你出示身份證啦！我係警察。」及後更稱懷疑吳是非法入境者，並警告吳若再致電律師，便屬阻差辦公。吳擔心警方動武，只好服從，事後向警方投訴，去年8月向高等法院提出是次司法覆核。

吳嘉倫並非首次向警方興訟，他前年循小額錢債審裁處控告警方在6.12當日非法使用催淚彈，令他受襲致精神受創。律政司申請剔除申索，但遭審裁官拒絕；其後律政司向高院上訴，指警方當日施放催淚彈不構成「襲擊」，法庭最終受理上訴，排期今年10月聆訊。小額錢債聆訊則押後以待上訴結果才處理。

【案件編號：HCAL1593/20】

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