八九民運人士劉賢斌自六四後三度入獄，合共被判監超過25年，去年第三度獲釋，但至今仍被監視，妻子陳明先在劉首次出獄後認識他，26年的婚姻，能自由相聚的時間不過約七年，面對嚴刑峻法，家屬可怎樣調適？陳明先對本報指，只要丈夫做的事是正直、善良的，她不會反對，而亦因得到她持家和認同，讓劉賢斌可放心去做正確的事。

劉賢斌1989年時21歲，就讀中國人民大學，八九民運中遊行、絕食、阻擋軍車入城。六四後他返回老家四川，繼續抗爭，1991年被捕，隨後被控以反革命宣傳煽動罪判監兩年半，1993年出獄後與陳明先認識。

「我跟他認識的時候是知道他坐牢的。我不看重坐不坐過牢，看重他的是精神樣貌。」陳明先對本報說。他們1995年結婚，但四年後，劉賢斌再被控顛覆國家政權罪判囚13年，2008年獲釋，他出獄後成為劉曉波起草《零八憲章》的首批聯署者，2010年因批評汶川地震倒塌學校的豆腐渣工程第三度被捕，翌年被控煽動顛覆國家政權罪判監10年，去年6月，劉賢斌才出獄。

陳明先對本報指，劉賢斌至今仍被當局監視。與丈夫結婚26年，有19年都被鐵窗隔開，她指沒特別的憂愁，因為二人都很獨立，「一般我們作為妻子，肯定會擔心，希望丈夫在家裏好好的，多陪陪孩子，會有這樣的想法。這樣的想法、需求，能不能成為要求？肯定不是，我比較尊重他的想法。」

外人認為她一直在鐵窗外等待丈夫是浪費青春，但陳明先不以為然，「我沒覺得我的青春在浪費」。她指，自己的工作可以養家，也認同丈夫的價值觀，二人縱聚少離多，精神上也是一直陪伴，「賢斌的話，判斷他不是錯的，他這樣做事，是正確的，沒有傷害別人，這樣的話，就不會在這個方面去困惑。」王丹曾撰文指視劉賢斌為「患難兄弟」。二人在六四後一個離開中國，一個留在國內，一樣的是，二人都為了推動中國民主而各自努力。