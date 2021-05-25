本港疫苗開展接種計劃接近3個月，周二（25日）是第89日，而總接種數字達約2,200,000劑，然而當中約1,278,600人是接種第一針，而完成兩針的人數僅約921,500人。政府周二晚發新聞稿指，目前約有105萬劑科興疫苗尚未使用，復必泰疫苗則約84萬劑，由於後者的使用期限將於今年8月中屆滿，並留意到市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，為免浪費，政府可能要求藥廠延遲付運，或捐予其他有需要疫苗的地方。

約200萬劑疫苗未用 科興佔105萬劑

政府資料顯示，截至本月24日，已為市民接種超過217萬劑疫苗，其中科興和復必泰疫苗分別約94萬劑和123萬劑，當中超過126萬名市民接種了第一劑疫苗，佔全港16歲或以上人口19.3%。

截至同日，已運抵本港的科興及復必泰疫苗各約200萬劑，當中尚未使用的科興疫苗約105萬劑，復必泰疫苗則約84萬劑。截至本月25日，BioNTech完成約1,246,800劑接種，而科興則已完成約953,300劑。

政府發言人指出，目前庫存的復必泰疫苗的使用期限將於今年8月中屆滿，若接種量不足以抵銷庫存，便會浪費；且留意到市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，相對於社區疫苗接種中心每日可接種超過4萬劑的處理量，市民平均每日在網上預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗只有約1萬劑量。

稱今年內將無法獲得補充 籲市民勿再持觀望態度

目前政府已採購1,500萬劑科興及復必泰疫苗。政府發言人表示，會與藥廠商討如何處理可能過剩的疫苗劑量，即預計未能於本年內今輪接種計劃或疫苗使用限期前接種的疫苗，包括延遲付運、不予付運部份批次疫苗，或通過世界衞生組織疫苗全球獲取機制等渠道，捐予其他更需要疫苗的地方。

發言人又指，即使稍後市民對疫苗需求突然大幅增加，相關疫苗亦將無法在本年內獲得補充，呼籲市民不要再持觀望態度，趁疫苗充足時盡早接種疫苗。

科興預約人數連續三日上升

周二公佈的疫苗接種數字，當中單日有約9,900人接種科興，較周一輕微回落，但與上周二相比則輕微上升。而接種BioNTech人數為約15,000人，連續4日下跌；不過預約接種疫苗數字較上周微升，當中預約科興連續3日上升，至周二有約5,300人，是自5月1日以來最高。

而在歐洲計劃7月開放疫苗證書通關之下，獲歐洲認可的BioNTech疫苗，預約數字連續兩日逾萬，周二有約10,400人預約。

截至25日，累計有約730,600人接種第一針BioNTech，以及約516,200人完成兩針BioNTech；至於科興則有約548,000人接種首針，以及約405,300人完成兩針科興。

9人周一針後不適 2女打BioNTech後要留院觀察

另外，周一有9人接種疫苗後感到不適需送院，當中7人接種BioNTech，2人接種科興；而9人中有7人已經出院，另外2人則要留院觀察。

兩個留院個案分別為51歲女子，在彩虹道羽毛球中心接種第二針BioNTech，之後出現心搏過慢及暈眩，5月24日下午4時44分送往伊利沙伯醫院，情況穩定；而另一名是27歲女子，於界限街體育館，同樣是接種第二針BioNTech，之後出現暈眩，5月24日晚上8時17分送往廣華醫院後情況穩定。

而兩宗接種科興後不適個案，分別為天水圍的48歲女子及粉嶺的21歲女子，二人打完第一針科興後，分別胸口痛及左前臂出疹，經治療後已經出院。

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