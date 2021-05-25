早前行政會議成員、經民聯林健鋒建議向已接種兩劑疫苗人士提供一次過發放5,000元電子消費券或加碼持續進修基金等誘因，特首林鄭月娥今在行會前見記者時，被問到會否提供經濟誘因以提升疫苗接種率，她指經濟誘因由政府提出或出現反效果，認為由私營機構或僱主提出較好；政府會提供政策方面誘因，包括考慮為打針的公務員提供假期。

林鄭表示，若政府以現金或實物作為誘因的手段可能會有反效果，呼籲企業、商場業主等，若想刺激消費，也可鼓勵市民打針。

她又指，政府會提供政策方面誘因，包括放寬社交距離措施；下一階段亦考慮因職業風險而定期檢測人士，若已接種兩劑疫苗滿14天，強制疫苗檢測可豁免，包括前線工作的公務員，作為僱主亦會考慮為打針的公務員提供假期。

內地無明確通關基準

至於港人何時可返內地，林鄭坦言仍處於不斷探討和磋商階段，內地當局並無訂下很明確通關基準，但她認為離不開兩個條件，第一是本地疫情控制得非常好，最好是達至「清零」，特別是源頭不明個案，因此衞生防護中心會徹底調查每宗源頭不明個案。另一條件則是疫苗接種，她指這是「全世界標準」，而內地至今已接種超過5億劑疫苗，相信內地當局會同樣要求進入內地的港人要接種疫苗。

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