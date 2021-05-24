【本報訊】今期四居屋屋苑中，啟翔苑、錦駿苑及山麗苑均鄰近公路面對噪音問題。樓王啟翔苑北有龍翔道，南為彩虹道，A、B座部份接近屋苑北及南面的樓層單位外牆裝設隔聲鰭，部份單位裝有減音窗或固定窗。錦駿苑地盤狹長，緊貼西沙路及馬鞍山，面向馬路的部份單位亦裝有隔聲鰭、減音露台、減音窗及固定窗。山麗苑部份單位裝有固定窗減道路噪音。隔聲鰭、減音露台、減音窗及固定窗，均由業主自費維修。

業主須負責斜坡維修

彩禾苑及錦駿苑部份單位可見山墳，其中彩禾苑背後的山坡有四處零散山墳及一個認可殯葬區，錦駿苑背後山坡亦有八處零散山墳，向山住戶有機會看見墳景。彩禾苑鄰近有工業區及垃圾收集站，或受氣味滋擾，部份單位裝設固定窗。

彩禾苑業主須負責屋苑斜坡維修保養及清理相關山泥傾瀉泥石。而屋苑內連接文恆街的閘門、入口、行人道或通道，亦不可作為屋苑與文恆街之間日常進出之用。至於地盤扁長的錦駿苑有斜坡，山麗苑亦有一道長約百米的擋土牆，業主同樣需負擔維修斜坡責任。

由於山麗苑所處區域所限，現時沒供應鹹水沖廁，需用淡水，若未來水務署提供沖廁水源，則會通知山麗苑管理人作有關更改沖廁水安排。屋苑附近有蝙蝠棲息。房委會亦正於毗鄰山麗苑興建一條新路。