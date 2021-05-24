【本報訊】死因裁判官高偉雄總結證供，以梁凌杰在案發前拍攝的照片、撰寫的文章及瀏覽記錄，例如案發前三天曾在Google搜尋「旺角跳樓2019」、「金鐘跳樓」等字眼，引導陪審團考慮梁是否當時已開始計劃危站，及梁製作相關物品、字句的目的。

搜尋紀錄含「金鐘跳樓」

裁判官提到在梁凌杰的手機內，有一篇題為「惡法殺港」、摘要為「心灰」的文章，當中寫有「黑警冷血、林鄭殺港、撤回惡法、還港自由」等字眼，與梁於金鐘危站時身穿的黃色雨衣上字句相同。裁判官繼續引導指，該篇文章於6月12日製作，似乎梁凌杰於事發前三天已開始考慮製作這些字句。

另外，雖然梁在6月15日當天並無Safari或Chrome瀏覽器紀錄。惟他在6月13日凌晨，曾在Google搜尋「旺角跳樓2019」、「金鐘跳樓」等字眼，亦瀏覽過「旺角賓館」的資訊。

梁凌杰手機內相簿反映他在事發當天一早身處佐敦，八達通紀錄則顯示他在稍後時間於金鐘出閘。裁判官認為根據這些資訊，陪審團可考慮梁是否早於6月13日及14日已身處旺角，「想做打算做的事」，直至15日才決定前往金鐘。

庭上早前透露，梁凌杰的遺物中有一本記事簿，內裡有手寫文字如「我對呢個香港已心灰意冷」、「今日我是個人意願 唯獨是政府促成」。裁判官指出，梁的手機顯示他最早於6月14日拍攝一張筆記本內字句的照片，陪審團可考慮梁是否當時已寫上這些字句；若是，則須考慮目的是甚麼。

案件編號：CCDI481/19