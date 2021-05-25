公立醫院病床有限，醫管局試行全新「醫院運作監察系統」，改善院內病床運用、加快病床流轉，紓緩緊張的病床供應。醫管局亦加強推動日間醫療服務，減少病人住院需求，由各醫院劃出提供日間醫療服務的空間，未來將於各聯網均設立日間醫療服務中心。

因應近年醫管局改變服務策略、推動日間醫療服務及社區醫療等，降低病人住院需求，於2000年至2010年間公立醫院逐漸減少病床總數。直至過去10年，由於人口老化及長期病年輕化等問題導致服務需求增加，同時醫療科技及藥物發展延長病人壽命，公立醫院重新增加病床應付需求，病床數再次回升。

新系統先於伊院試行

為改善醫院病床資源管理，醫管局研發「醫院運作監察系統」，參考機場的管理模式，以新系統整合過往不同部門、不同用途的各個電子系統，統一監察及調配醫院資源。

醫管局總行政經理張子峯表示，新系統最大分別是可以全盤掌握醫院不同部門的病床使用情況，因應實際需求作出調配。新系統亦可基於有病人預約住院而預留床位，預視每日的病床用量，免卻以往須逐一致電詢問各部門主管所花費的大量時間。

張指，新系統採用現行的臨床管理資訊系統（CMS）作資料庫，現時率先於伊利沙伯醫院試行。由於測試需時，暫未有全面推行的實際時間表，但預料會逐步擴展至於較繁忙的醫院試用。

計劃於各醫院聯網設日間醫療服務中心

此外，醫管局亦將進一步擴展現行的日間醫療服務，包括計劃於每個醫院聯網成立日間醫療服務中心等，或能兼具診斷服務。

張子峯指，日間醫療中心需要覓地興建，目前仍未有具體做法，將會先交由各間醫院劃出位置提供服務。他續指，近年新建成的公立醫院已有預留用作日間服務的空間及設施，舊有醫院則因空間不足較難大規模發展，但將於重建時劃出日間醫療服務的樓層。

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