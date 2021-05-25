康文署轄下的西貢海濱公園2003年改建，水池廣場的「紙船」雕塑，因船身的舊報紙字句恰巧「摺疊」出「香港獨立」一詞，近年多次被左報狙擊，質疑展品涉煽動國家分裂。

署方曾於今年2月在紙船雕塑旁加設花盆，遮蓋港獨字眼，但有區議員今發現，紙船在未經諮詢下突然被「翻新」，更換了船身的舊報紙圖樣，「香港獨立」字樣被消失。據了解，工程索價約數萬元，區議員質疑翻新的必要性，批評署方亂花公帑。

康文署稱因紙船褪色 需作出 「翻新」工程

西貢市中心區議員梁衍忻指，今日突然發現西貢海濱公園的紙船雕塑，在毫無預警下突然被改頭換面，向康文署了解後，對方聲稱因紙船褪色，需作出 「翻新」工程，預計本周內完工。

她引述署方指，紙船設計當年由建築署負責，翻新工程中，紙船設計將沿用同一份報紙，但不保證圖樣安排與舊有紙船一樣。

署方於今年2月以「新年裝飾」為名，在紙船雕塑旁加設花盆，刻意遮蓋港獨字眼。梁質疑翻新雕塑的必要性，因有關工程過去亦未曾在區議會會議上提及過，認為所謂翻新明顯是政治決定，卻不敢對外大方承認。

水池廣場設計曾獲獎 去年成左媒批鬥對象

翻查資料，建築署於2003年斥資1,495萬元改建「西貢海濱公園」，水池廣場由建築署前高級建築師馮永基設計，紙船以玻璃纖維製成，印有舊報紙圖樣。選材來自抗日戰爭時期的剪報，由「東江縱隊港九獨立大隊——日軍侵佔香港時期一支堅持武裝」兩句標題摺疊而成，記錄西貢居民如何抵抗入侵。該工程曾獲香港建築師學會獎項。

但紙船設計一直未被公眾留意，直至去年9月由中聯辦控制的網媒《點新聞》，在報道中批評西貢出現港獨紙船，指「17年沒人理」，引述受訪市民建議紙船應「重摺」避免爭議。

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