因10.1遊行案而即時還柙的民陣召集人陳皓桓的社交網站，由管理員替他轉發還柙中的消息。陳形容收押所的環境十分熱，更要與曱甴搏鬥：「但放心，頂得住」。同被還押、早前因酷熱天氣而變得憔悴和沒有胃口的何俊仁，前議助朱順雅引述何的家人透露，何俊仁今天「好精神」，加上連續灑雨兩日，收押所稍降溫，令何俊仁「企理返曬（晒）」。

連續灑雨2日 收押所稍降溫

在最新的帖文，陳皓桓想告知外界好友，「條路自己揀，坐監要硬啃，無辦法啦，至少大家都可以寫信畀我，或者探吓監見面。」陳說，收押所環境很差：「入面真係勁熱，又要同小強鬥，真係黐線，但放心，頂得住。」陳又笑說：「出嚟大隻咗唔好太愛我。」

屯門區區議員、何俊仁的前議員助理朱順雅亦在社交網站指，何俊仁家人探望何俊仁後指，何俊仁今天「好精神」，更表示自己會撐住：「因為已收到鬚刨，之前連續七日沒有剃鬚，今早一次過刮得乾乾淨淨。加上連續灑雨兩日，收押所稍降溫，整個人『企理返曬』。仁哥知道好多人同佢打氣。他感謝大家關心！說一定會撐住！」

寫信給陳皓桓

地址：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線）

寫信給何俊仁

地址：九龍彌敦道776-778號恒利商業大廈四樓

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