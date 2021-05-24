中島安男變身電單車美少女的神奇之旅，由幾個簡單按鍵開始：在FaceApp將自己的照片性別設定轉為「女性」、年齡設定為「青少年」，再在「Impression」濾鏡選取「荷李活」，照片中自己就變成膚色健康的美少女，永遠掛着甜美笑容。

「宗谷の蒼氷」的照片得到數以百計按讚後，中島也開始配合演出，用女性代名詞形容自己，訊息開始寫得花巧，還加上日系少女愛用的「顏文字」點綴。他也把頭髮進一步留長，到便利店搜購眼線筆、遮瑕膏、洗髮水等護理產品，務求令經編輯過的照片更有說服力。

「宗谷の蒼氷」的電單車遊歷照片差不多永遠都是一個人，但相中的她絕無半絲愁緒，永遠以完美笑容迎人。中島說：「比較我開始扮女人推文和現在，我的確覺得自己逐漸趨向那人格，那個我創造的幻想世界。當我見到自己推發的照片，我覺得：『噢，那就是我。』」

狂蜂浪蝶私訊邀約

雖以女性形象示人，中島自言是百分百「直男」，唯一的戀愛對象是電單車，但這段日子收到無數狂蜂浪蝶邀請同行的私訊，令他感受到女性在網上行走的處境。在2月「宗谷の蒼氷」追隨者數目停滯不前時，他開始拍攝性感照，但展示多年健身的健碩身形後，追隨者開始質問他的真正性別，他也決定展示真面目。

美國《華盛頓郵報》