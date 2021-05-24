中國上周六在五分鐘內痛失兩位「父」級院士，一位是中國科學院院士、「中國肝膽外科之父」吳孟超，另一位是中國工程院院士、「雜交水稻之父」袁隆平。前一位自稱「眼裏看的是病，心裏裝的是人」，十年前獲中共總書記下令宣傳他愛黨愛國愛民情懷；後一位被譽「超級水稻多養7,000萬人」，獲現任中共總書記引為同志、要求學習他愛黨愛國愛民品質。兩位都是生前上了中共封神榜的人物，更是中共百年大壽宣傳所需要的吉祥物。

宣揚偉光正提升政權認受性

5月22日13時02分，吳孟超病逝於上海。當日13時07分，袁隆平病逝於湖南長沙。中國網絡上隨即滿是哀悼之聲，官媒爭相褒揚兩人「披肝瀝膽、醫者仁心」、「國士無雙、神農在世」的各種事蹟，北京、上海、江蘇等地的公安更是立即出手，拘捕留言挖苦、批評兩位院士的網民，完全是只許神化、不容褻瀆的氣派。

吳孟超曾獲2005年度中國最高科學技術獎（獎金500萬元人民幣），生前為解放軍特級文職幹部（享上將待遇）。早在2011年5月，時任中共總書記胡錦濤就下令大力宣傳吳孟超，「宣傳他的愛黨愛國愛民情懷」，以此作為紀念中共成立90周年的重要組成部份。

袁隆平獲中國最高科學技術獎是2000年度，比吳孟超早，但10年過後才享受了吳孟超的政治榮耀。袁隆平並未加入共產黨，被稱為中共的親密朋友、無黨派人士的傑出代表，中共總書記習近平也號召黨員幹部、科技工作者「向袁隆平同志」學習，「學習他熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民，信念堅定、矢志不渝，勇於創新、樸實無華的高貴品質」。

中共神化科學家，同時宣傳一位優秀黨員和一位無黨派人士愛黨愛國愛民，只因中共需要封神，以他們的形象宣揚黨的偉光正，提升政權的認受性與合法性。可見，吳孟超、袁隆平都是「生的偉大、死的光榮」，是中共宣傳建黨百年的吉祥物。

從不為天災人禍死難者立碑

官媒甚至不惜扭曲歷史，強調袁隆平當年報考西南農學院，是因為「新中國成立前，袁隆平曾親眼見到伏在路邊的餓殍，這讓他感到痛心」。官媒避之惟恐不及的是，袁隆平2009年4月接受《廣州日報》專訪時曾這樣說：「大躍進把樹都砍了去煉鋼鐵，把生態破壞了，1959年大乾旱，一年基本上沒有收成，餓死了四、五千萬人啊。我看到路上有五個餓殍，倒在田坎旁邊，倒在橋下和路邊，我親眼看見啊，那很淒慘的。」

中共封神榜上的袁隆平，竟然親述1959年看到路有餓殍，竟然親述三年大饑荒餓死了四、五千萬人，豈不是讓黨的偉光正黯然失色？據報道，中宣部已下令，密切監控境外勢力對此進行炒作，嚴防有關消息在國內網絡傳播。各地公安通報拘捕非議吳孟超、袁隆平的網民時，聲稱是要打擊醜化英雄烈士事蹟的行為，實際上還不是要維護黨的偉光正？而官媒大肆宣揚袁隆平讓水稻畝產提高20%，多養活了7,000萬人口，延續的是中共讓人民吃飽飯的政績論，也讓網民吐槽：「歐美沒有袁隆平，照樣有飯吃。」

更有網民警示，與吳孟超、袁隆平同在5月22日死亡的還有一群人。這群人有21位，凍死在甘肅白銀山地馬拉松百公里越野賽中，只不過，他們「生的卑微、死的憋屈」，不會有領導人為他們送花圈、不會有官媒為他們致悼辭。中共從來只要封神榜，從來不會為天災人禍的死難者立碑。

李平

周一至周六刊出