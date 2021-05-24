【本報訊】繼飲食業及大學後，馬會亦加入「谷針」之列。馬會新推疫苗接種支援計劃，利誘合約員工如已打齊針，可申領最多三天的有薪特別假期。香港迪士尼亦為演員提供接種疫苗誘因，包括提供獎金及假期。

賽馬會電話投注兼職員工陳先生向本報指，馬會日前通知員工推出「員工疫苗接種支援計劃」，鼓勵員工接種COVID-19疫苗。合約及任職多年的「黃金計劃」員工，如已接種兩劑疫苗，可申領最多三天有薪特別假期，員工可在接種當天放半天有薪特別假，另額外享有一天有薪特別假。

至於時薪的兼職員工，完成每劑疫苗接種，則可以申請1.5天有薪特別假期，相當於12小時的薪金。換言之，接種兩劑疫苗後，可以獲24小時的薪金。陳先生指以其職位為例，時薪約60元，若接種兩劑疫苗即可獲1,440元。

迪士尼提供獎金假期

惟陳稱不會因此接種疫苗，因打針獲得的額外薪金不多，加上擔心針後或有副作用。他說馬會「利誘」員工打針，惟已打針同事不多，暫亦未見有同事因此打針，「有打嘅當bonus，唔打嘅繼續唔打」。

馬會發言人確認事件，稱尊重接種疫苗屬個人選擇，但認為接種疫苗有利保障公共衞生，因此鼓勵同事接種。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭亦透露，樂園正為演員提供接種疫苗誘因，包括提供獎金及假期。

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒建議容許已打針市民一次過領取5,000元消費券，期望設立大灣區商務氣泡，已打針人士有條件要求毋須隔離檢疫。

另外，前日有七宗打針後送院個案，五人已出院，一人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院，涉及症狀包括短暫昏厥、短暫失去知覺及暈眩等。