【本報訊】負責接種科興滅活疫苗的佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心一名女護士初步確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，女護士被驗出帶有「D614D」病毒株，與科興疫苗使用的病毒株脗合，而該病毒株並非現時存在於社區的「D614G」，懷疑護士受環境污染所致，惟須待基因排序進一步確定。

張竹君昨於記者會上指出，該名女護的病毒株樣本經衞生署公共衞生檢測中心檢測後，發現帶有D614D病毒株，與科興疫苗的滅活病毒株脗合。由於女護在官涌疫苗接種中心上班，中心懷疑可能是抽針或打針後，針筒內殘餘病毒污染了接種中心的環境如桌、椅，令護士的鼻腔樣本被疫苗病毒株所污染。

暫不列確診個案

她指疫苗內的病毒株不具傳染性，但有機會檢測到，強調屬已知情況，難以避免發生。她又指外地和內地亦曾報道同類情況，因此中心暫不會將女護列為確診個案，待完成基因排序確定是否疫苗病毒株後，再決定是否予以刪除，而女護的密切接觸者暫仍須檢疫。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，有關中心負責接種滅活疫苗，病毒經化學處理後失去功效，但仍可能檢測到病毒核酸。當護士接種前抽針逼出針筒內空氣時，有機會令病毒核酸污染空氣及環境，若沾染手、鼻或口腔，雖然不會有傳染性，但微量污染亦會令檢測呈假陽性，可透過快速篩檢及基因排序，了解病毒株情況，但他認為不會有太大的空氣傳播風險。

官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢昨表示，該初步確診護士負責接種疫苗及管理工作，本身無病徵或其他病患，其病毒量很低，正等候抗體測試結果。郭指涉事女護未有接種疫苗，因應今次事件，已要求未打針員工在未來一個月內完成接種，如有醫護不願接種，可以調至其他毋須接觸市民的崗位。