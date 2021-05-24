疫下市民在家煮食增多，急凍食物成了搶手貨，究竟急凍食物的營養價值是否低些？哪些食物較健康最啱一家大細？營養師表示，市民常揀選的水餃、雲吞及丸類等加工食物，不少產品的脂肪及鈉含量相對偏高，經常吃可增加肥胖和高血壓風險。想食得健康，建議選擇海鮮如蜆肉、蝦肉、三文魚，以及雞肉等優質蛋白質食物。

註冊營養師陳琬彤表示，常見的急凍食品如水餃、雲吞及丸類等都屬於加工食物，當中視乎不同牌子的材料成份，若水餃餡料包括蟹膏、芝士及植物肉等材料，或帶有醬汁如鰹魚汁，脂肪及鈉含量會較高；雞肉、豬肉或蔬菜如粟米、白菜製作的餃子，會較低脂肪及健康。市民選購前，最好先比較不同牌子產品的營養標籤，包括細閱熱量、脂肪及鈉含量等資料，選擇較低含量的產品。進食時，可配合1碗米粉、至少1碗煮熟的蔬菜食用，保持均衡營養。其中米粉的卡路里較低及沒有脂肪，比吃即食麵有益。

丸類中，以牛丸、白魚蛋的鈉含量最高，吃5粒牛丸已攝取多達600至800毫克鈉，為全日鈉含量建議攝取上限2,000毫克鈉的三至四成。本身已有高血壓人士，不適合吃這些丸類，否則可令血壓上升、出現身形水腫問題。一般人如必要吃，建議每星期進食不多於3次。

急凍肉類的蛋白質在冰鮮過程中不會被破壞，所以其營養價值與新鮮鮮肉無異。首選推介急凍海鮮和雞肉，這些食物都屬於優質蛋白質，並且無添加。

【蜆肉】蜆肉蘊含鐵質，適合都市人對抗疲勞，貧血人士補充鐵質，可用來烹調海帶豆腐蜆肉湯、薑蔥炒蜆、蒜香蜆肉煮意粉等餸菜。蜆肉湯中的海帶，本身有豐富奧米加3脂肪酸，對兒童腦部發展、心臟健康有益，可作家常湯水，適合一家大細飲用。

【蝦肉】蝦除了含優質蛋白質，也有豐富的硒，有助維持人體免疫力，有助預防癌症及心血管疾病。急凍蝦肉因為除走了蝦頭，相對比原隻蝦，其膽固醇會更低，煮法也有很多，例如蝦仁炒蛋、節瓜海鮮粉絲煲等；也可用來煮鮮茄蝦肉意粉，番茄含有維他命C，同樣有助維持身體免疫力。平時煮麵，都可加入蝦肉等海鮮，配合蔬菜、上湯烹調，十分方便。除了蜆、蝦，市民也可以選購急凍生蠔，蠔帶有很豐富的鋅，也是提升免疫力的重要元素，煮麵加蠔，或薑蔥炒蠔、芝士焗蠔都不錯。

【三文魚】三文魚有豐富奧米加3脂肪酸，如上述提及有助腦部發展、心血管健康，兼且有抗炎作用。市民可略用鹽、胡椒粉調味，將三文魚每邊煎大約2至3分鐘即可。想有另一味道，可加上檸檬汁。又或者用香草調味輕煎三文魚。除了三文魚，鯖魚都蘊含奧米加3脂肪酸，不妨多吃。

【雞肉】雞肉中以雞胸、雞柳的脂肪含量較低，是控制體重人士的減肥恩物。想煮雞胸煮得好味道，可用香草煎或焗，或略用豉油、糖製作日式燒汁烹調。慢煮雞胸都是好方法，可先用生粉醃製，提升嫩滑感。推介用雞肉煮有味飯，例如雞丁野菌有味飯，做法簡單，先將冬菇洗淨及浸泡，雞肉切粒及用1湯匙蠔油調味，然後把完成浸泡的冬菇切粒。下一步是連浸泡的水，所有材料與三色藜麥、白米同煲，最後加上蔥花即成。建議至少要配合1碟蔬菜，增加纖維攝取。

在過去一段抗疫日子中，不少人都會為家人購買很多儲糧，陳稱，市民平日購買新鮮蔬果，都應該盡量在2至3日內進食，要避免放雪櫃儲存很長時間。

處理冷藏食物貼士

●番茄、燈籠椒容易凍傷，不建議放入雪櫃

●綠葉菜可用廚房紙或紙袋包裹作冷藏保存

●西芹、紅蘿蔔可切段後浸在水，然後才冷藏

●根莖類食材如薯仔、番薯及洋蔥可放於室溫陰涼處保存

●急凍蔬果營養價值高，可媲美新鮮蔬果，常見如西蘭花、枝豆、紅蘿蔔及莓類等，可作急凍儲存食品的另一選擇

資料來源：註冊營養師陳琬彤

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