【本報訊】六四後，有人離開中國，有人留低，命途各異，但不論是六四時遭殺害，還是之後因留在國內堅守信念而遭判監、甚至離奇死亡的人，他們的家人也一直分享共同信念。一直還在堅持的人，不止六四的直接參與者。

天安門母親發言人尤維潔丈夫楊明湖六四當日中槍身亡，尤維潔與其他難屬多年來不放棄追尋真相，當說到香港多人因去年維園集會被控告，她指若紀念六四都有罪，是一種退步。

「六四鐵漢」李旺陽被判監超過20年後，九年前離奇死亡，他的妹妹李旺玲一直尋求兄長死亡真相，遭長期監視，說到香港，她想到兄長離世前受訪時說的「砍頭也不回頭」，認為李旺陽若然在生，會對港人說「他肯定是要你們堅持到底，絕不屈服。」

「坐牢王」劉賢斌六四後三度入獄，捱過超過20年的牢獄之苦。去年第三度出獄，但至今仍受監控。他的妻子陳明先與丈夫結婚26年，聚少離多，但認為只要丈夫是善良的、所做事情是對的，她就不會反對，默默堅守家庭。

（六四32周年專題每天刊出，直至6月4日）

天安門母親尤維潔：悼六四是愛國行為

主權移交24年，在香港紀念六四成為罪行。今年是國安法下的首個六四，政府繼續以疫情為由不批准維園燭光集會。「讓它（六四）成為絕響的話，我覺得這是政府的錯」，天安門母親發言人尤維潔接受本報訪問時表示，相信紀念六四是愛國行為，對於多名民主派人士因去年參與六四集會被判監，她反問，這麼多人去維園點起燭光寄託哀思，「難道人人都犯罪嗎？」

「我相信，紀念六四是愛國行為」，六四32周年前，尤維潔在北京家中對記者說。2020年國安法實施後，主辦機構支聯會成為風口浪尖，其綱領「結束一黨專政」被指有顛覆國家之嫌，有被取締風險；六四集會亦連續兩年因疫情不獲批。尤維潔指，政府出於公共衞生的角度，決定無可厚非；但不希望往後都以疫情為由，令所有六四維園活動不能舉行，「如果香港政府永遠取消活動的話，我當然會譴責，我很遺憾，但更多是譴責」。

六四燭光集會過往被視為最溫和的政治活動，甚至被新一代批評行禮如儀、無甚作為，惟國安法之下，燭光集會是否觸犯法例都成為爭議焦點。尤維潔認為，紀念六四是愛國行為，「紀念六四是每一個有良心、有責任感、愛自己國家的人才會去做，在點亮燭光的時候，他們的舉動是愛國的，誰希望自己的國家、政府用這種慘無人道的方式殺戮自己的國民？」

「紀念六四有罪的話，我認為是退步」，尤維潔稱，這是每個人自發紀念六四，寄託對遇難者的哀思，如果僅僅是因為紀念六四，她認為這個罪名不成立，「維園不是他黃之鋒一個人，或被判刑的幾個人違反了政府的限制」。她多次反問，當時很多香港人自發地到維園點燃燭光，「難道所有的人都有罪嗎？」「我就要問政府，所有的人都判10個月嗎？」

由於中國大陸對六四的封殺，香港過去32年成為紀念、傳承民運精神最不遺餘力的地方。作為難屬，尤維潔自1990年代已知香港有六四燭光集會，當時相對於丁子霖等站在前頭的難屬，她是相對低調、站在後方的一群。真正與香港市民接觸，是2014年她接任天安門母親發言人一職後。

「每年聖誕節，他們（港人）都會在街頭收集聖誕卡，雖然年年寄，但最早的時候沒有收到。直到2019年才收到」。那年收到的祝福多達三箱，聖誕卡上不同的筆迹寫着「加油」、「真相、賠償」、「世界會還孩子們一個公道」等字句。雖然大部份難屬在北京，但每年六四，他們連到親人遇難地點獻上一束花都做不到，而在2,000公里之外的香港，市民年復一年為他們紀念，令她非常感動，母親們紛紛拍下照片留念，「這是一種安慰，知道我們不是孤立的」。

「如果有一天，北京能建立紀念館，這些東西應該放在館裏，讓後人知道香港市民做的事情、對我們群體的關懷和關注」，尤維潔看着手中的聖誕卡，深有感慨地說。