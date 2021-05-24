【本報訊】港台節目引發「送審」風波。本報綜合港台消息，近期備受打壓的《鏗鏘集》團隊製作有關保釣的一集，近日被港台高層主動送交律政司審視，研究有否觸犯《國歌法》，做法罕見。有學者指節目完成後再把節目交予律政司檢視，造成審查，更擔心先例一開，日後所有節目亦可能要交予各相關部門檢視，做法絕不理想，「人哋（律政司）話講得唔啱，係咪就改晒佢？」

港台《鏗鏘集》繼早前有關大學學生會和記者出路的集數被抽起後，據悉由《鏗鏘集》原有班底製作、有關保釣的一集，亦因有一幕播放國歌，遭港台高層主動送交律政司，研究會否觸犯《國歌法》。據了解，該集有關保釣的內容，其中一幕拍攝到保釣行動委員會成員羅就，聽到國歌時流淚。

改外聘製作隊負責

另外，上周五播出的一集《議事論事》亦「出事」，因該集末段加插播放支聯會秘書蔡耀昌早前參與六四長跑時大叫「平反六四」的片段。港台認為片段「與該集的討論事項或立法會當前議題無關」，指加插片段事前未經編委會同意。港台在重溫版本及網上版本刪除有關環節，亦會就加插片段涉嫌違反編輯管理機制進行調查，《議事論事》暫時改由外聘製作團隊負責。

該集《議事論事》播出前其實已遭政治審查。據悉，該集原應播出由余若薇主持的「見薇知法」環節。余若薇指原邀請前私隱專員、大律師黃繼兒作嘉賓，討論法官投訴機制，但上周三錄影前被港台「話唔得，話要抽起。」

據悉，港台管理層「九人編輯委員會」指余有政黨背景，質疑製作團隊找余做主持，最終改由余和自由黨田北俊共同主持，討論公務員接種疫苗。該集開場白原提到公務員打針「呢個政策可能面對嘅挑戰」等，亦被管理層指「離題」而刪剪。至於直播節目《視點31》今起改為預先製作，不再設有主持開場白和討論環節。事緣該節目上周二播出前，編委會要求主持將開場白有關天主教香港教區新主教任命、台灣的香港經濟貿易文化辦事處暫停運作、特首不評論六四集會等內容，改為講述職工會規管和寵物議題。

本報向律政司查詢《鏗鏘集》送審事件，發言人回覆指不會評論個別個案。港台回覆稱節目內容及播放安排，屬港台內部編輯事宜，不作個別評論。

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟表示，港台應於籌備節目時諮詢法律意見，而非於節目完成後才交予律政司檢視，造成審查，「完成之後，又多了一層要人去監督，仲要搵人另一個部門把關」。她擔心先例一開，日後節目亦可能交予相關部門檢視，現時做法絕不理想，「人哋（律政司）話講得唔啱，係咪就改晒佢？」她建議港台編委會應謹慎考慮如何作出指示。