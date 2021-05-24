【本報訊】太子站8.31事件半周年當日，大批市民響應網上號召到太子站聚集，最終演變成警民衝突。當晚有落單便衣警因遭「私了」而擎槍。患有亞氏保加症的中東裔男學生，被指曾向案中便衣警投擲水樽及竹枝，早前在區域法院承認暴動罪。法官姚勳智昨判刑指暴動罪屬嚴重罪行，被告先後三次向警員投擲物件，又緊隨其後，若非警員跑到有其他同袍的地方，後果不堪設想，故將量刑起點定於入獄五年，惟考慮到被告並非主謀，其病況亦影響判斷力等，最終判監2年10個月。

向擎槍便衣警擲物

被告男生鈕卓暉（20歲），控罪書上報稱中東籍，惟及後控方澄清，被告於本港有居留權。他被控於去年2月29日在西洋菜南街等地方參與暴動，並於同日同地襲擊偵緝警員34731。

辯方求情時指被告的報告內容良好，透露被告患有亞氏保加症，有學習困難，但他沒有放棄，並在田徑項目上努力，曾任職助教。被告承認因判斷錯誤而犯案，已取得深刻的教訓，望法庭盡快讓他回歸社會，重新生活。

姚官判刑時指，暴動罪屬嚴重的罪行，本案案情嚴重，當時多名人士包圍警員，被告身處其中並緊追警員，先後三次向警員投擲物件，又欲以竹枝掟警；若非警員跑至有同袍的地方，後果不堪設想。姚官將量刑起點定於監禁五年，但考慮到被告並非帶領別人犯案的人士，加上其病情影響判斷力，被告亦即時認罪，將刑期減至2年10個月。

案情指出，被告追趕事主並且向事主投擲水樽等雜物，又兩度從地上拾起竹枝，惟隨即遭警員制服。遇襲警員的醫療報告顯示，他的頭部、雙臂及雙腿擦傷腫脹，左腳踝骨折，事後獲批23天病假。

案件編號：DCCC602/20