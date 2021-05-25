前年8.31事件兩個月，多名便裝蒙面反黑組警員晚上在旺角警署對面截查途人。有身穿黑衫的消防員被指反抗，遭多人按在地上制服，及後被搜出身藏萬用刀。消防員早前受審，裁判官劉淑嫻今稱不能排除被告與警員的身體接觸純屬意外，裁定襲警罪脫，但認為當日旺角多處有人堵路及縱火，被告管有萬用刀，可在破壞公物及警民衝突時使用，裁定被告管有非法用途工具罪名成立。辯方求情時指，判決已令被告前途盡毀，不可繼續擔任消防工作。劉官最終判被告監禁三個月，但批准他保釋等候上訴。

裁判官劉淑嫻裁決時指，本案有三個爭議點，包括警員是否可靠、碰撞是否意外，以及涉案萬用刀是否符合控罪元素。就警員可靠性方面，她接納大部份警員證供，惟認為首先發現被告蕭志成（29歲）的警署警長梁世昌書面供詞與庭上供詞是兩個不同版本，故法庭不肯定他是否觀察到當時情況，拒絕接納梁的證供。另外，受襲警員稱被告欲衝向他的說法，亦為個人臆測，法庭不接納這點，惟全數接納其他證供。

就襲警罪而言，受襲警員15625賴展源指被告跑向他時，用手向他的胸口踭批，使他肋骨觸痛。裁判官卻認為不能排除意外碰撞的可能性，因受襲警身穿便衣，別人不易認出其警員身份。而警員聞叫聲轉身才見到被告朝向他跑來，當時只距離3至4步，劉官認為警員停步及轉身並非被告可以預計的事，而案發只是在1至2秒的電光火石間，被告可能只是反應不來而撞上警員，有意外成份，裁定此罪名不成立。

但是，第二項控罪指被告右褲袋藏有萬用刀的控罪，劉官指萬用刀有不同工具，加上被告全身的裝束且有勞工手套，而案發的2019年10月31日旺角多處有人堵路及縱火，認為涉案工具可以作非法用途使用，包括破壞公物及用於警民衝突，裁定被告管有非法用途工具罪名成立。

被告工作獲高度評價 與胞兄於同一消防局工作

被告一直報稱公務員。辯方求情時透露，被告與其胞兄均是消防員。大狀求情時指，被告與哥哥是新移民，2013年來港，父親是香港人。惟因父親爛賭，父母分離。兩兄弟與母親同住及照顧母親，見證過母親在艱難的日子如何為兩兄弟儲錢慳錢才能煮出一頓飯，故非常疼愛及孝順母親。

大狀續指，被告只讀到中七，為考上消防員付出很多努力，裝備自己，最終在2016年考上消防。被告與哥哥均在同一消防局工作，消防的責任艱鉅，被告一直擔任前線工作，是消防先遣隊，在颱風與緊急救援等情況下，往往是最先出動。被告在山竹襲港時，曾在救援行動中被榻樹壓傷，現仍有傷患。

被告只有小學學歷的媽媽親自撰寫求情，大狀指「信上面可能有啲錯字，希望閣下唔好介意，被告媽媽已經好努力為個仔寫呢封求情信」，信中提到兩個兒子孝順，以及心痛兒子因山竹而受的腳傷，希望法庭可以輕判。

被告胞兄寫上三頁紙的求情信，指胞弟工作亦不忘照顧家中大大小小的事項。兩人屬同一消防局，但不同隊，出勤時間不同，一人返工，另一人便照顧屋企。山竹襲港後，弟弟受傷，但弟弟沒有休假，不希望工作量轉嫁到其他同事身上，僅自費做物理治療。被告被控後一直面對壓力，家人亦十分擔心。說到此處，被告母親在親屬席上拭淚。

被告的上司及同事均有為被告撰寫求情信，當中包括消防總隊目，均對被告有高度評價，指被告為人熱誠。

被告曾投訴被捕後於警署內遭人掌摑

大狀指，被告沒有案底，今次是個別事件。被告過去為社會有所貢獻，被捕後已被停職，相信判決已令被告前途盡毀，不可繼續擔任消防工作，望法庭輕判。

劉官聽取求情後指，相關控罪並無量刑指引，但案件涉及社會事件，有其嚴重之處，被告遭截停的位置位於旺角，身上搜出勞工手套，胸前掛泳鏡，萬用刀則在褲袋伸手可及之處，法庭已裁定被告管有工具作非法用途。

劉官續指，考慮辯方求情，以及求情信顯示家人與同事均對被告有高度評價，犯案過程中被告也無使用涉案萬用刀，加上判刑會終結被告夢寐以求的工作，最終以判刑3個月為量刑起點，因案件涉及社會事件嚴重性而加刑一個月，另因被告對社會有貢獻而減刑一個月，最終判被告入獄3個月。

辯方為被告申請保釋等候上訴，劉官批准被告繼續保釋，惟保釋金由500元增至1萬元。

被告事發後曾向警方投訴指，被捕後與會見值日官之間，曾在警署被命令面壁踎蹲下，有人從後襲擊其後腦，另有人掌摑他左面一巴。

【案件編號：WKCC918/20】

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