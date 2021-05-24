【本報訊】過去31年從沒缺席六四燭光集會的支聯會主席李卓人，叫喊「結束一黨專政，建設民主中國」多年，昨在親撰的陳情信中訴說他苦戀的愛國夢。八九民運改變了李卓人的一生，自此他為中國民主自由掙扎前行。他自言，若然愛國等於愛黨，聽黨話便一切易辦，但他選擇活在真相，堅持己想，愛國是愛人民，「這是我揀選的民主路，多年走上街頭的初心和承擔」。

李卓人（64歲）在陳情信中憶述，1975年他入讀香港大學土木工程系，受「認中關社」學運思潮的衝擊，開始思考對社會和國家的責任，不斷反思「中國往何處去」，種下往後40多年承擔中國前途的種子。

大狀：黎智英從沒意圖鼓吹暴力

後來八九民運改寫了李的一生，當年他帶着捐款到北京聲援學生，目睹坦克車和運送屍體的三輪車，聽着槍聲，及後被拘留，經歷了人生最懼怕的三天。「我從中國民主希望的高峯，跌到絕望的谷底」，但大家沒有放棄，從谷底爬出來，為中國民主自由掙扎前行。

自此的十一國慶日，他只有痛心疾首地吶喊着，「沒有國慶，只有國殤」。案發當天，他一如既往走上街頭，要求平反六四，建設民主。他坦言：「這是我的苦戀，愛國是那麼沉重。」

中國政府不斷鼓吹「愛國者治港」，李不禁反問，誰是真正愛國者？如果愛國就是愛黨，那就輕鬆很多，只要跟着中共走，服從黨的說話便可，但他選擇活在真相。他認為國家的功能在保障人民的自由和尊嚴，而不是控制他們的思想行為，「這是我揀選的民主路」。

同樣爭取民主多年的壹傳媒創辦人黎智英（72歲），資深大狀夏偉志透露他年輕時從內地來港，起初在工廠打雜，但工作勤奮，及後創立服裝品牌佐丹奴，是著名商人。黎及後專注媒體發展，旗下的《蘋果日報》至今廣受讀者歡迎，他不但對傳媒行業有貢獻，更帶動行業的經濟發展。大狀強調，黎當日只是行使和平示威的權利，從沒意圖鼓吹暴力；他勇於認罪，承擔罪責，「而在可預見的將來，相信他會一直服刑」，望法庭考慮將本案的大部份刑期與之前8.18和8.31案同期執行。

何秀蘭：必須堅信和平理念

案中唯一女被告何秀蘭（66歲）與李、黎一樣，因8.18遊行案而正在服刑，代表大狀吳宗鑾透露，何就任立法會議員八年間加入超過150個法案委員會，是最勤力的議員之一。她在親撰的陳情信中指，假若人民不敢出言制止政權犯錯，腐敗勢將滋長，甚至文化大革命與猶太人大屠殺等反人類惡行也難被阻止。何直言過去兩年政府與人民之間的互信被嚴重破壞，實屬不幸，「我們必須堅信和平的理念，信任香港人」。