【本報訊】被告當中，不乏年逾半百、頭髮斑白的民主老兵，秉持「和理非」爭取民主，其中民主黨的楊森和單仲偕更獲政府頒授銀紫荊星章，對社會的貢獻毋庸置疑，楊森承諾「我會留守本港，和港人一起緊守崗位」，鍥而不捨地以和平方式爭取民主、人權、自由和法治。兩人的黨友何俊仁，辯方重提他當年與中聯辦商討政改，成為眾矢之的；又曾兩度遇襲，一生可謂飽受爭議，但毫不動搖他以和平方式爭取人權。

民主黨何俊仁（69歲）、楊森（73歲）和單仲偕（61歲），昨皆由大狀布穎琪代表求情。布引述案例指，「和平示威是民主社會的基石」，本案被告不論煽惑他人參與集結抑或組織未經批准集結，意圖從來都只涉及和平示威，強調和平與暴力示威之間確有界線，當日的暴力事件發生之前，示威有序、和平，就連警方也沒有介入，望法庭慎重考慮個別被告的行為，否則判刑會造成寒蟬效應。

大狀指何楊單為公義奉獻一生

布指三人多年來堅守溫和的政治路線，又曾擔任多項政府公職。其中在港大執教鞭的楊森，投身教育事務及社會服務多年，尤其是服務基層市民；曾任資訊科技界立法會議員、現為區議員的單仲偕，在其專業領域貢獻良多，兩人獲頒授銀紫荊星章。布又提到，民主黨2010年獲邀與中聯辦商討政改方案，時任黨主席何俊仁亦有參與，最終就政改投下贊成票，惹來其他泛民主派人士的猛烈抨擊。

布總結指，何俊仁、楊森及單仲偕過去為社會服務及公義奉獻一生，判處三人坐監不會有任何益處，懇請法庭判緩刑。

此外，同屬民主黨的支聯會副主席蔡耀昌（53歲），獲前上司、前立法會議員劉千石及運輸及房屋局前局長張炳良等撰寫求情信，劉稱讚蔡是一名溫和、理性、專注社會政策的人，為弱勢社群爭取公義；張炳良同樣稱讚蔡為社會公義及改革奉獻良多，秉持和平、理性、非暴力原則。其代表大狀潘定邦強調，蔡雖然承認組織未經批准集結，但其參與可謂微不足道，更是集結開始後才出現，罪責相對輕微。

潘並指，蔡去年3月曾公開要求政府調查拒接待內地人的餐廳，為此備受批評，但他仍堅持立場。由此可見，他所爭取的公義和權利不僅限於港人，而是所有被歧視或被剝削的人，包括內地人。