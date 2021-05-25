警方去年8月以調查串謀欺詐和國安法案件為由，搜查將軍澳《蘋果日報》大樓，拘捕壹傳媒創辦人黎智英父子和集團高層。壹傳媒和被捕者入稟法院，要求警方交回無權保留的資料，高等法院今繼續處理原告修訂申索的申請。代表警方的律政司不同意涉案法庭手令只可搜查國安罪行證據，並指若原告質疑手令不合法，應另行提出司法覆核；而就算警方不合法地撿取非國安法證據，也不代表不可用於刑事檢控。

原告一方的修訂包括申請暫時禁制警方繼續使用涉案資料。對於警方稱現時凍結資料會影響調查和檢控，代表壹傳媒的資深大律師韋仕博稱不反對警方持續調查，只是不應該利用非法取得的資料作檢控。

原告亦補充要求警方歸還無關國安罪行的資料，理由是警方引用港區國安法第43條向法庭取得手令，只可搜查國安罪行證據，若撿取商業欺詐案證據並不合法。對於警方指手令實際上有《警隊條例》的一般搜證權力，代表黎智英父子的大律師黃雅斌則說，國安法是專門為防範危害國安行為而立法，警方處理牽涉國安法的案件時，不能自由引用其他條例取得手令。

代表警務處處長、律政司外聘資深大律師孫靖乾回應指，原告質疑手令是否合法有效，應提出司法覆核，而非藉民事申索繞過司法覆核的時限和門檻等要求。孫又指警方手令提及國安法和非國安法控罪，行文與《警隊條例》手令相近，簽發者是有經驗的總裁判官，總裁判官必然考慮了《警隊條例》的法律要求，故手令可用於撿取非國安法罪行的證據。

孫續指，就算手令撿取欺詐罪證據的部份無效，警方合法進入蘋果大樓，就國安法案件搜證，也有普通法權力撿取其他證據。退一步而言，即使證據是非法檢取，也不代表不能在刑事審訊中呈堂。

【案件編號：HCMP1217、1218、1219、1221、1222、1239、1240/20】

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