尋找真相乃記者天職，但誰會害怕真相？亞洲出版業協會（SOPA）公佈「2021年度卓越新聞獎」入圍名單。因查車牌被定罪的香港電台前編導蔡玉玲，其有份製作的《鏗鏘集》「7.21誰主真相」，入圍「亞洲出版業協會公共服務新聞大獎」。節目早前已奪得人權新聞獎中文紀錄片大獎、金堯如新聞自由獎「電台電視組」大獎。

《蘋果日報》亦有3項報道作品入圍「2021年度卓越新聞獎」，其中《蘋果》中國組記錄銅鑼灣書店林榮基流亡台灣1年的專訪，入圍「卓越視頻報道獎」；副刊組細說「悟世代」低慾望年輕港人的故事，入圍「卓越藝術及文化報道獎」；靜態組踢爆飛行服務隊兩度出動疑追蹤12港人快艇的調查報道，更入圍「獨家新聞獎」。

今屆亞洲出版業協會共收到來自世界各地的國際、區域及當地傳媒共提交逾760份中文及英文參賽作品，獎項涵蓋18個類別，其中新增的亞洲出版業協會最佳新人記者大獎，中文組別入圍者包括《壹週刊》記者。

「卓越新聞獎」得獎名單將於下月24日頒獎典禮上揭䁱，活動於當晚7時在SOPA Asia的YouTube頻道進行網上直播。英國廣播公司（BBC）資深主播Sharanjit Leyl會擔任司儀。聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特（Michelle Bachelet）將在頒獎典禮上發表演講；《華盛頓郵報》全球輿論作家Rana Ayyub與彭博社孟買分社社長Jeanette Rodrigues，則會探討女性記者在印度所面對的問題。

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