【本報訊】本港棄置車輛阻街問題嚴重，民主黨區議員發現不少道路已淪為「廢車墳場」，堆積數以百計證件過期、欠車牌或行車證、甚至已損毀的車輛，當中以電單車情況最嚴重。區議員批評政府處理廢車不力，對亂棄車輛的車主零檢控，今年初於各區展開的跨部門清理行動亦治標不治本，以油尖旺區為例，廢車問題不足半年即故態復萌，促請政府全面檢視車輛回收政策。

地政「黐咗張紙就算」

運房屋數字顯示，2018、2019和2020年首三季，警務處及地政總署分別收到1,597、1,669及1,241宗有關棄置車輛的投訴。民主黨多個區議員均指，不少車主貪方便把車輛棄置於後巷、行人和車路旁，甚至佔用公眾泊車位，當中不少行車證已過期或未有展示，車牌及零件亦已被拆去或損毀，明顯屬棄車。

過去區議員可透過查車牌，舉報棄車車主並敦促部門執法。但民主黨觀塘區區議員梁翊婷說，運輸署早前收緊查冊，加上港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲因調查7.21襲擊案查車牌被裁定虛假陳述罪成，令政黨和市民對查冊有顧慮，導致問題惡化。

港府本年初推出試驗計劃，於各區展開聯合清車行動，民主黨油尖旺區區議員曾自鳴稱，地政總署人員會先在棄車車身張貼通告，勒令車主在限期前停止佔用政府土地。但不少棄車於限期過後繼續存在，位於大角咀中匯街一部欠車牌和行車證的電單車，1月獲發通告至今，原地擺放逾四個月，但署方仍未有跟進行動。曾批評署方「黐咗張紙就算，部車就繼續擺喺度」。

審計報告早於2000年已指出棄車阻街問題，建議交由垃圾收集服務的部門負責處理，並修訂法例及引進懲罰條款。運輸署其後要求地政總署引用《土地（雜項條文）條例》協助執法，但2007年至今仍零檢控。

民主黨東區區議員蘇逸恒指，棄車大多沒有行車證和車牌，部門要檢控車主和追討移走車輛費用非常困難，「劏咗架車反而要自己俾錢」，變相助長棄車。他建議政府恆常化跨部門清車行動，並全面檢討車輛回收政策，例如為廢車回收公司提供津貼和誘因。

運輸署回應查冊準則時，未正面回應處理棄車是否屬合法用途之一，僅指申請人應小心考慮如何使用證明書內提供的資料，以及實際用途是否與交通及運輸有關，又指市民可致電1823報告懷疑棄車的個案。