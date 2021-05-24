【本報訊】肆虐逾一年的Covid-19曾波及多艘郵輪，隨着疫情緩和，商務及經濟發展局局長邱騰華預告，當局冀暑假前後推郵輪「公海遊」，惟參加者必須完成疫苗接種。旅遊界立法會議員姚思榮透露，郵輪將設有負壓病房及有醫生隨行，料染疫風險低。

邱騰華表示，郵輪會接載香港居民到公海，然後折返，不會停泊任何地方，以減低在其他地區染疫的風險。邱騰華提及過往曾出現郵輪染疫事件，強調與郵輪營辦商商討時，大前提是要安全防疫。所有船員都要隔離、檢測及打針，參加者亦須完成疫苗接種。當局盼暑假中後期成行。旅遊界立法會議員姚思榮指，郵輪會有多項防疫措施，包括只開放有露台的房間，亦設有負壓病房及有醫生隨行。入住要求比一般旅客入住酒店更高，因此他相信染疫風險較在本港社區低。

人均旅費每日千元

縱橫遊常務董事袁振寧亦說郵輪載客量不會多於一半，船員和旅客除要打針外，上船前亦須提供72小時內的陰性檢測結果，碼頭亦會提供檢測服務。袁透露，「公海遊」行程料包括三日兩夜或四日三夜，人均旅費每日約一千元，暫有兩間郵輪公司表示有興趣。皇家加勒比國際遊輪香港總經理金綺晶指郵輪上有人面識別系統，一旦有客人確診，可以翻查、追蹤他們到過那些地方，與其他乘客相隔距離，及有否人被列為密切接觸者。

另外，旅發局再推出第二輪「賞你遊香港」，資助兩萬名市民參加本地遊。市民即日起於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可儲起機印收據。至下月1日即可憑收據向旅行社報名，換取本地遊名額一個。旅行團會包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險。行程將分兩批上載至旅發局網站，最快下月初出團。

所有參加人士必須安裝「安心出行」，在旅程上、入食肆前、上旅遊巴時，均要掃描二維碼，方便部門追蹤。所有參加者另須向旅行社繳付每人100元按金，將於出發日退回。