港府要求區議員宣誓效忠特區及擁護《基本法》條例上周五（21 日）刊憲後，有傳曾借出議員辨事處作民主派初選票站的區議員或會被「DQ」。林鄭月娥出席行政會議前，被追問是否屬實及做法是否針對民主黨時，她未有正面回應，只重申條例過後政府會落實執行；至於宣誓時間表，她稱每日仍有區議員辭職，政府「索性等情況穩定才安排」。

另外，香港美國商會早前有調查指逾4成會員有意離開香港，而《國安法》、政治環境是重要疑慮，林鄭回應有關問題時表示，不會關注個別商會着重個人感受的調查，並指去年有逾9,000家國際和內地企業在港設立營運，強調香港不見資金外流現象，證券、銀行體系亦穩定。

她又指，早前會見本港及外國商會人士，指他們對「港版國安法」的關注屬其次，反而有興趣如何進入大灣區、十四五規劃。林鄭又指，上周出席巴塞爾藝術展香港展會後，獲西方傳媒報道有大量買賣成交，顯示本港除金融商業外，在藝術文化亦有地位。

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