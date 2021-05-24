【社會追蹤】

【本報訊】新一期居屋下周一開始揀樓，鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑四個屋苑合共提供逾七千伙，今期樓王為啟翔苑33樓8室「鳳凰樓層」（頂樓對下一層）單位，售價488.86萬，實用面積502呎，呎價9,738元。最平為山麗苑B座一個279呎單位，僅售116.6萬元，綠表買家僅付約5.9萬元便圓置業夢。

房委會昨公佈今期新居屋7,047個單位售樓書，四屋苑以市價六折定價，其中共940伙的鑽石山啟翔苑毗鄰鑽石山港鐵站，料成今期最搶手，單位售價介乎218萬及489萬元，分兩房、一房及開放式單位。其中B座33樓8室以489萬元成為今期樓王，單位面積502呎，呎價9,738元，可間成兩房，分別73呎及74呎，雖屬開門見廁設計，但間隔四正。該盤最低價單位是A座1樓3室開放式單位，售218萬，面積約298呎，呎價7,310元。啟翔苑A座一層15伙，B座一層11伙，預計2023年入伙。

綠表5.9萬首期圓置業夢

今期最平上車盤是粉嶺山麗苑B座1樓9室279呎開放式單位，售117萬，呎價4,182元，以綠表只須支付5%作首期計算，即約5.9萬元即可上車。山麗苑為今期提供最多單位屋苑，達3,222個，分六座，提供開放式、一房及兩房單位，開放式單位共782個，售價低於200萬；同屋苑實用面積最大單位為451呎，最貴單位售258.67萬。

火炭彩禾苑共806個單位，售241萬至465萬元，是今期唯一提供500呎以上單位的屋苑，當中包括實用面積逾600呎的三房兩廁大單位，分別為11號、12號及17號單位。其中最貴單位是39樓11室，面積607呎，售465.3萬， 呎價約7,667元。屋苑一層21伙，設七部升降機。有2,079個單位的馬鞍山錦駿苑，售價介乎189萬至387萬元。

另外，共95個撻定居屋單位重售，當中長沙灣凱樂苑E座27樓4室最貴，實用面積629呎，售531萬，呎價8,442元。此外，長沙灣凱德苑、東涌裕泰苑、馬鞍山錦暉苑、葵涌尚文苑、火炭旭禾苑、將軍澳雍明苑都有重售單位。

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