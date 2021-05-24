「你們能堅持30多年，已經很不容易了，我們真的是從內心深處很感謝香港同胞。」「六四鐵漢」李旺陽疑「被自殺」近九年，他的妹妹李旺玲一直堅持要為兄長討回公道，今年六四前接受本報訪問時，說到香港近日的情況時難掩憂心與歉疚，「現在你（香港人）給我們已經差不多了，是不是？」但是，當想起如果兄長仍在生的話，他會對港人說甚麼，她說：「他（李旺陽）肯定是要你們堅持到底，絕不屈服。」

李旺陽八九民運時組織工人參與運動，六四後被指犯下反革命宣傳煽動罪，遭判監10年，後來再加刑三年，一直到2000年因病重才獲釋，他在獄中遭受酷刑及非人待遇，出獄時失明失聰，還有眾多諸如心臟病等疾病。獲釋翌年，他仍被指涉煽動顛覆國家政權罪，再遭重判10年，2011年出獄。李旺陽一共被判合共23年監。

2012年6月6日，李旺陽被發現「上吊」死亡，但疑點重重，例如他被發現時雙腳着地。當時，港人為了為死得不明不白的李旺陽討回公道，有2.5萬人上街，惟九年後香港今非昔比，就算是為了自身權益上街遊行亦已很奢侈。李旺玲近日接受本報專訪時，說到香港也不住嘆息，「我也留意啊，怎麼會不留意呢？」身處內地，自從兄長死亡後，便長期遭當局監控，李旺玲看着以往一個個支援自己的香港朋友被捕，有的只是無力感，「我也很關心你們，只是我力不從心。」

兄長李旺陽一生矢志平反六四，至死不屈。李旺陽死後，國安對李旺玲的監視從未停止，她與丈夫在清明節數日前已被監視，拜祭當日一直被跟，連拍照都不允許。

李旺玲說到今年維園的六四燭光集會或無法舉行時，不勝欷歔，言談間，李旺玲沒多要求香港人應該怎樣，反而想到港人處境，不希望港人再有犧牲，「你們已經很艱難了。希望你們香港同胞，怎麼說，反正也很矛盾，也不想你們做這種犧牲，但是……真的，你們能堅持30多年，已經很不容易了。我們真的是從內心深處很感謝香港同胞。現在你（港人）給我們已經差不多了，是不是？」李旺玲九年從未停止為兄長討公道，當說到港人這些年來的付出，流露出愧疚與自責，「我好像有點太激動了，這麼多年來香港同胞一直在關心我們這些民運人士。我們真的做得很不夠。」

如果是李旺陽，現在會對港人表達甚麼？李旺玲說：「他肯定是要你們堅持到底，絕不屈服。應該是這樣，『砍頭也不回頭』。」