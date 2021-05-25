網名「海港Sir」的警司陳凱港因向銀行提供虛假文件，以騙取按揭貸款，於今日（25日）涉嫌串謀詐騙被捕。翻查資料，這名近年在微博等中國網絡平台冒起的「警隊KOL」，已非首次捲入違法風波，他於去年4月及12月，分別被踢爆涉嫌僭建大埔一間獨立屋，以及其有份投資的品牌，涉違法售賣一款未有註冊的藥膏。

大埔獨立屋曾多種僭建及大規模改建

多名警隊中人早前被《蘋果》連環踢爆僭建，身為警司的陳凱港亦於去年1月，被《壹週刊》揭發其位於大埔燕子里海景山莊7號的獨立屋，涉及多種僭建，包括經建築師核實後發現的天台玻璃屋、平台的玻璃搭建物等，此外更曾進行大規模改建，拆除外牆原有的拱形物體，並將整個外牆向外推，效果如同「新建了一幢新的樓宇」。

僭建醜聞被揭發後的同年12月，陳凱港積極宣傳並有份投資的「王子商城」，再被本報揭發售賣一款含氯己定成份、但未向當局註冊的藥膏，涉嫌違反《藥劑業及毒藥條例》。

該款含氯己定的藥膏名為「西施蘭百消膏」，有藥劑師指出，若有用家對該成份敏感，或會出現皮膚痕癢、腫脹或出紅疹，嚴重者更或會呼吸困難。陳在報道後向本報發律師信，指自己僅為該品牌的「捐贈者」及「生活幫助者」，非註冊股東。

擅以「香港警察」名義向武漢捐口罩

涉嫌違法之外，陳凱港的行徑亦不時惹起爭議。他曾於去年2月香港疫情初起、口罩短缺時，擅自以「香港警察」名義，向武漢市第一人民醫院捐贈520個口罩，並於下款處名「海港Sir」。警方事後澄清指，是次捐贈純屬其私人意願，與警隊無關，並已訓示有關人員。

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