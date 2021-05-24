【本報訊】逾百名民主派區選候選人前年11月2日在維園舉辦選舉聚會，警方當日突擊搜查灣仔一個Airbnb單位，撿獲138支汽油彈、懷疑汽油彈半製成品及易燃液體等，其中三男在區院受審。法官葉佐文昨發現警員在認領程序前沒向被告施行警誡，控方反駁指進行程序數小時前已警誡。葉官質問：「咁唔通你三個月前警誡都仍然有效呀？警誡係一經提出終生有效㗎？」控方又稱被告未要求警誡，葉官直指被告不會知有此權利：「佢唔係大律師嚟㗎嘛！佢唔係警員嚟㗎嘛！」最終控方撤回被告認領證物的口供。

本案共有四男一女被告，其中兩人早前認罪，判囚三年兩個月。餘下被告鄭錦輝、丘建威及黃建棋（20至25歲）否認交替的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

探員7374昨供稱，他與同袍按命令前往案發單位附近的餐廳，接手調查第五被告黃建棋。探員發現被告的腳跟紅腫，遂問因由，被告答是離開涉案單位時弄傷，探員遂問需否求醫，惟被告拒絕。探員為被告鎖上手銬後，帶被告回案發單位，並於單位內補錄口供，同袍則負責看管被告。

此時鑑證科人員到場拍攝單位內的情況，探員遂帶被告離開單位，並於同層後樓梯等候指示。至晚上約8時，探員按命令與同袍帶被告回單位，認領個人物品。法官葉佐文問探員，「咁係咪好多警員出出入入，摸到踩到啲汽油殘迹、將汽油味四處散發？」探員同意。

主控終撤被告領證物口供

葉官向高級檢控官張卓勤提出質疑，指警員要求第五被告認領證物前，沒有先行警誡他。張答，「在完美同穩陣」的情況下，警方會進行警誡。葉官問：「咁你𠵱家係咪想我喺好完美同穩陣嘅情況下判案？」

張指警員於被告認領證物數小時前曾警誡他，故警誡仍然生效。葉官反問張，警誡是否一經提出便終生有效。

張又指被告沒有主動提出需要警誡，葉官即謂：「咁佢唔知道佢有乜權利㗎嘛！佢唔係大律師嚟㗎嘛！佢唔係警員嚟㗎嘛！」葉官直言，警誡的用意是讓被告知道自己的權利，質問張未曾警誡下為何可將證物呈堂，張最終撤回被告口頭認領證物的口供。

案件編號：DCCC97/20