丈夫不幸在去年猝死的梁小姐，情緒未能走出陰霾，惟她最近決定抖擻精神，重拾昔日跑步的興趣，踏出第一步練跑，走出情緒困境，使心靈平靜。

梁小姐原有一個一家四口的家庭，惟去年七月，她的丈夫駕駛客貨車往送貨後失去聯絡，梁小姐在警方陪同下四出找尋，結果發現客貨車停在路邊，丈夫懷疑病發倒斃車內。梁小姐大受打擊，每當夜闌人靜時更哭成淚人，幼女更因此缺乏安全感，經常需要媽媽在身邊。即使事隔接近一年，每當梁小姐看到最近關於家庭悲劇的新聞報道時，均會勾起自己喪夫的回憶，情緒跌至谷底，無法發洩。

在丈夫離世前，梁小姐一直有跑步的習慣。她更參與多項長跑比賽，更參與過十公里及半馬拉松賽事。惟丈夫離世後，梁小姐就提不起勁再跑步。

最近，「蘋果日報慈善基金」關顧主任鼓勵梁小姐跑步重新振作，她決定抖擻精神，藉著練習跑步重拾昔日跑步的興趣。當日，是梁小姐經歷丈夫離世後的第一次跑步。當日她與「蘋果日報慈善基金」關顧主任一起練跑，小試練跑五公里。雖然當日烈日當空，又有上斜及下斜的路段，但過程感覺舒暢。

梁小姐表示每次跑步時，自己均感到心靈平靜，焦點只集中在自己跑步的那一刻及路線，彷彿把煩惱暫時放下，專注當刻的跑步，可幫助自己減壓及發洩情緒。梁小姐表示會繼續跑步，多點心靈平靜，走出情緒困境，與兩個女兒好好地生活下去。「蘋果日報慈善基金」關顧主任也很樂意繼續陪伴梁小姐跑步，與她同行，見證她振作的日子。

梁小姐的丈夫為家中經濟支柱，她的長女已投身社會工作，幼女仍然讀小學。丈夫猝死令她們全家頓失依靠，當時「蘋果日報慈善基金」關顧主任有見及此，馬上相約梁小姐並派發一萬元緊急援助金予她應急及關顧其需要。其後，本基金亦繼續動用所籌善款資助梁小姐一家之後的日常需要。

在事發後，梁小姐及兩個女兒一家撰寫了一封家屬感謝函送給本基金，本基金特在此感謝梁小姐一家的鼓勵，盼望梁小姐一家把助人精神傳承下去。

本基金將會繼續努力，幫助有需要的人。

-----------------------------

「蘋果日報慈善基金」在一九九五成立至今，一直向社會上遇到天災人禍而遭遇突變時的家庭伸出援手，初心沒有因時間流逝而改變。當發生天災人禍意外後，基金往往明查暗訪或透過相關社福機構，想辦法聯絡受影響家庭，詢問其受助意願、受助福利需要及當時經濟情況及作出即時情緒支援。在有需要時，基金關顧主任最快會即日在緊急援助金專戶（專戶編號：S0002）動用善款作親身上門家訪受影響家庭，向他們派發緊急援助金。過程中我們會作個案登記；經濟審查；了解福利需要詳情；提供情緒支援；說明處理個案詳情及簽收文件等；說明刊出報道籌款的安排等，盡能力為家人及遺屬送上及時溫暖。

「緊急援助金專戶」專戶編號：S0002

網上捐款： http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽 http://www.fb.com/adfundhk 及 https://www.instagram.com/adfundhk

-----------------------------

蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的受惠個案／服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

聯絡方法

電話：37516660

傳真：23076307

電郵：charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

網址：https://hk-charity.nextmedia.com

免費專區網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk

Facebook專頁： http://www.fb.com/adfundhk

Youtube頻道：http://www.youtube.com/adfundhk

Instagram：https://www.instagram.com/adfundhk

捐款方法

– 以PPS或信用卡作網上捐款：http://bit.ly/applecharity（註：單一PPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 銀行存款：

滙豐銀行：580-198836-001

滙豐銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3099199

恒生銀行：368-006565-001

恒生銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3996907

東亞銀行（往來戶口）：015-514-68-01678-5

– 現金捐款（OK便利店）（向店員表示捐款至「蘋果基金」）（註：單一EPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱（不能申領捐款收據）

如讀者市民捐款予「「緊急援助金專戶」，請於入數紙／支票背面寫上其S0002專戶編號，或把成功過賬之版面截圖，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。