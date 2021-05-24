較早前，「蘋果日報慈善基金」關顧主任在疫情可行的情況下舉辦活動，撮合基金兩位居住在同一個屋邨，丈夫因工業意外離世的緊急援助個案遺孀媽媽見面，使她們有機會互相認識及分享突然喪夫之痛，發揮同路人力量互相扶持下去。

在陽光普照的一天，「蘋果日報慈善基金」關顧主任相約基金兩位居住在同一個屋邨，丈夫因工業意外離世的緊急援助個案遺孀媽媽—深圳灣大橋車禍遺孀「黃國興遺屬」及皇后山地盤意外遺孀「洪明偉遺屬」）出來見面，分享彼此近況，亦使她們有機會互相認識及分享突然喪夫之痛。

黃太激動地表示非常多謝「蘋果日報慈善基金」，因為2017年事發當日她的丈夫駕駛專線小巴，在深圳灣大橋撼箭嘴車喪命後，基金關顧主任第一時間在當日聯絡她，關心她有什麼需要，之後馬上相約家訪。由於她一家是月光族，當時她自己在麵包店做兼職，子女做收入不多的正職，因此家中積蓄不多。當時，基金關顧主任到她家向她派發兩萬元緊急援助金作應急之用，在她一家徬徨中送上溫暖，幫助了她一家很多。她表示自己仍感覺丈夫在身邊，每當有說話欲向丈夫說時，她會自言自語地「向丈夫說話」。

洪太表示多謝「蘋果日報慈善基金」及善長對她的支持，她表示她丈夫在皇后山地盤遇上工業意外離世，完全沒有心理準備，當時內心覺得很空洞，自己亦需要照顧10歲、6歲年幼女兒及家姑，家庭積蓄又不多，非常徬徨。當時，基金關顧主任到她家向她派發兩萬元緊急援助金作應急之用，關顧其需要，幫助了她們很多。洪太亦表示當家中沒有人的時候，就會掛念丈夫，回想很多相處點滴，而她本身是一個勤奮的人，故她會趁女兒上學時，做兼職幫補家計及作精神寄託，使自己振作起來。

當時在派發緊急援助金之後，「蘋果日報慈善基金」更分別動用善款資助黃太丈夫的殮葬費及洪太一家之後的日常需要。

活動當日，透過彼此互相認識及分享，使黃太及洪太對喪夫之痛產生共鳴，有同坐一條船的感覺，了解彼此面對相同問題或處境，構成同舟共濟，互相認同的感覺，產生情感上的互相支持，達到同路人互相扶持的效果，肯定自己的情緒轉變及歷程，從而釋放個人的能力，憑自我力量解決困境。

「蘋果日報慈善基金」在一九九五成立至今，一直向社會上遇到天災人禍而遭遇突變時的家庭伸出援手，初心沒有因時間流逝而改變。當發生天災人禍意外後，基金往往明查暗訪或透過相關社福機構，想辦法聯絡受影響家庭，詢問其受助意願、受助福利需要及當時經濟情況及作出即時情緒支援。在有需要時，基金關顧主任最快會即日在緊急援助金專戶（專戶編號：S0002）動用善款作親身上門家訪受影響家庭，向他們派發緊急援助金。過程中我們會作個案登記；經濟審查；了解福利需要詳情；提供情緒支援；說明處理個案詳情及簽收文件等；說明刊出報道籌款的安排等，盡能力為家人及遺屬送上及時溫暖。

「緊急援助金專戶」專戶編號：S0002

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