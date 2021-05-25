從庭上不斷重播的片段，不難看見梁凌杰墮樓前曾低頭張望地面，當時金鐘道馬路上張開了消防救生氣墊。死因裁判官高偉雄在引導陪審團時提出，梁可能以為自己能跳到氣墊上，才不願配合消防救援，但最終不幸直墮行人路。這樣的不幸令人懷疑，消防處的救生氣墊裝備是否有可改善之處？目前本港僅配備用一種尺寸的氣墊，又是否能滿足香港所有大街小巷的實際需要？

翻查以往企跳事件的報道，即使消防人員已及時在事發現場地面張開救生氣墊，但企跳人士最終墮下在氣墊旁邊的情況，時有發生。

2017年，紅磡邨一名七旬婦人攀出窗外危坐冷氣機石壆後，跳在氣墊旁約1米外墮地，頭部重傷死亡。2018年，牛頭角彩盈邨一位16歲少年走出高層窗簷外危坐，懷疑跣腳失足，直墮救生氣墊邊的欄杆位置，左邊腳掌飛脫。至於本案，消防人員受制於現場環境，因有欄杆阻隔而未能將氣墊放到行人路上。悲劇結局或令人反思，若當時消防配備不同尺寸的氣墊，能夠恰恰放置在行人路上，或許梁凌杰不至於死？

根據消防處的資料，目前本港沿用的救生氣墊長6米、闊7.25米、高2.75米。雖然外國有較小尺寸的氣墊，但任職消防員25年的香港消防救護控制組人員聯合工會理事陳俊年向本報表示，不同尺寸的氣墊分別不大。他強調，救生氣墊並非萬能，若企跳人士所站的位置太高，或者其危站的大廈有簷蓬等，都會令氣墊的保護性及可靠性大打折扣。他相信處方認為目前使用的尺寸適合香港環境，才會一直使用。

陳又指出，救生氣墊有如一個氣球，若控制好充氣量，「點樣塞落一個地方都塞得，差在係咪開到最大」。正如他就曾試過在狹窄的公園或兩棵樹之間張開氣墊。但他承認，這種取巧做法會影響氣墊功效的最大發揮。問到這做法是否適用於梁凌杰的個案，可將未完全充氣的氣墊放到行人路上，陳則指要視乎環境而定，不能罔作評論。

時任消防總隊目陳志堅曾在庭上表示，氣墊只屬後勤作用。就此陳俊年透露，目前全港只有不多於10張氣墊，並非每個消防局都有配備，可見處方的立場並不希望危站人士跳下，並認為勸說更為重要。

陳俊年坦言，消防處目前沿用的氣墊相比以往的更輕、充氣更快，性能上已大有進步。目前要張開一張重達170公斤的氣墊，連同搬運一共需要8人協力參與。問到他認為有沒有添置其他尺寸氣墊的需要，陳俊年擔心再大的尺寸會增加搬運困難，太小又會失去救援作用，直言：「而家呢個已經好好。」

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