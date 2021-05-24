【本報訊】去年5月1日市民號召到沙田新城市廣場「和你Sing」，當天「霸氣哥」曾建峯隻身到場質詢防暴警高調進入商場執法，被警方票控違反限聚令。裁判官彭亮廷昨裁決時批評控方錯誤理解法律條文及告錯罪，反問「獨自一人又如何聚集」，指刑事控罪從沒有只涉意圖而不涉行為，「否則思想都會犯罪」，直指控方說法荒謬荒誕，裁定被告脫罪。

任網台主持的曾建峯（46歲）在庭外表示彭官裁決合理，又謂事發當日兩度被票控違反限聚令，另一案下月開審。至於彭官裁決批評控方告錯罪，被問會否擔心控方會修改控罪，他直言「冇得擔唔擔心，我哋好被動」。

「難道不同層購物都違令？」

裁判官彭亮廷昨裁決指，兩名警員稱被告高舉拳頭及叫口號，但現場嘈吵，兩人聽不清被告的口號內容，亦同意被告僅得一人；被告則稱沒帶頭叫喊及示威，只是質詢警方做法。彭官續指，控方確認被告當時身旁無人，亦沒有手持「大聲公」及展示橫額，現場警員不能確定被告叫喊口號的內容，認為難以依據不能肯定的證供，妄下判斷指被告帶頭叫口號及唱歌。

控方審訊時指被告雖獨自一人，但大叫並指指點點，引致他人聚集及附和，已構成罪行，認為應從較廣闊方向闡述聚集的定義，毋須證明被告涉及組織受禁群組聚集，只需證明他有份參與，指被告故意與他人一起示威，有共同目的。彭官質疑控方錯誤理解法律條文，援引錯誤控罪，透露曾翻查牛津辭典以及兩部台灣教育部編纂辭典，指「聚集」包括集合、集結等意思，先決條件是兩人必須走在一起，而被告獨自一人，「又如何聚集呢」。彭官不忘補充指，中文導修課老師提及上述台灣辭典對所收字詞解釋深入及詳盡，望外界不要過份解讀他沒引用內地辭典。

彭官指，限聚令屬於規管性罪行，法庭不用考慮被告意圖，只需考慮其行為。一般而言，控罪元素包含行為及意圖兩方面，控方卻忽略行為元素，着重被告的動機或意圖，是法律上犯錯，因控罪從沒只涉意圖而不提及行為，「否則思想都會犯罪」。彭官質疑，若控方說法說得通，當時到商場的人都是為購物而來，如果商場內同時有五人身處不同樓層，反問：「難道他們都違反限聚令？莫非整個商場同一時間只批准四人進入？」認為控方說法荒謬及荒誕。

另三被告不提證供起訴

彭官認為限聚令規定兩群聚集群組人士的距離不得少於1.5米，人數不得多於四人，可見距離是規例重要而關鍵的條件，但被告當時僅得一人。

彭官亦不明白警方為何票控被告違反限聚令，更不明律政司為何堅持以相同罪名檢控。被告承認指罵警員，警方及律政司可考慮以較適合的控罪提控，例如在公眾地方作出擾亂秩序行為罪或阻差辦公罪。他認為控方以限聚令票控被告，做法甚牽強。彭官強調只是以事論事，絕無偏袒任何一方，僅以證供考慮本案，裁定被告罪脫。

辯方申請訟費，彭官認為被告行為上已自招嫌疑，僅技術性脫罪，若他被控恰當控罪，有可能罪成，否決其訟費申請。

案件另涉三名被告，其中兩人是網媒「社區前線媒體」女記者，另一人則路過，開審前均獲控方不提證供起訴，但沒透露原因。

案件編號：STFS5/20