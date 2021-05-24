FaceApp流行反映一個事實：在圖像大過天的社交網絡世界，美顏修圖差不多必不可少，尤其是疫情下各式各樣活動均轉移網絡世界，使用者比以往更易注視自己的外貌。

21歲的Instagram用戶貝約特就自言全天候在線，會根據網上所見決定自己的穿着打扮，但直言已多次下載又刪除動態修圖軟件Facetune。該軟件可把影像中的人像黏土般調節外貌身形。即使網民不使用付費修圖程式，也可使用社交軟件內置的濾鏡。

美國加州希望國際大學的心理學系副教授阿馬迪（Peace Amadi）指，「小修小補起初看似無害，但可令人上癮，對體態有強迫性的執着。這些濾鏡讓人脫離現實。」她直指「IG與焦慮、抑鬱的症狀有關，同時與對外貌的焦慮、對體態的不滿和自信低落有關。」

社交互動趨商品化

有業界人士指出，網紅文化透過社交平台成為重要市場推廣策略，用戶個人資料亦成為商品被出售；社交網不再是聯繫親朋好友的地方，使用者以讚好的數量商品化社交地位；越煽動的內容越容易有迴響；多項研究更指出讚好、回應和分享的心理影響可危害精神健康。專家建議用家因應自己的感受增減追的對象，學習靜觀，多肯定和面對現實中的自己。

美國《婦女健康》雜誌