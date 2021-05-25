大專學界團體前年11月在中環舉行「香港人權與民主法案感恩節集會」，其間有男子涉兩度以雷射筆照射警員約40秒，被捕後稱當時遭警員以電筒強光照眼，令眼睛感到痛楚和難受，才會用手中電筒還擊。男子經審訊後被裁定管有攻擊性武器罪成，判囚3個月，但獲准保釋等候上訴。上訴聆訊原定今早在高等法院審理，由法官潘敏琦處理，惟被告最終撤銷上訴，即時服刑。

被告張洺熙（28歲）被控於前年年11月28日，在中環遮打道文華東方酒店外管有一支雷射筆。涉案集會已獲警方發出不反對通知書。

裁判官黃雅茵早前裁決指，被告稱曾試用涉案雷射筆，而該筆需按鈕多次才可兩度開啟綠色雷射光；就算被告錯誤使用雷射筆，也理應即時將它關閉，而非繼續使用長達10多秒，不可能兩次犯下相同錯誤。黃官又認為「還擊」一詞意思如字面所述，包含報復因素，認為被告蓄意用雷射筆傷害警員，裁定他管有攻擊性武器罪名成立。

【案件編號：HCMA418/20】

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