今年是六四32周年，支聯會今早在北角警署，與警方商討計劃在6月4日舉行的六四集會。支聯會指，警方在會上請他們回應支聯會五大綱領為何，支聯會如實回答，但警方未有特別回應，亦未有指五大綱領抵觸《國安法》。

出席會議的支聯會常務秘書部召集人梁錦威在會前指，本港近日疫情有緩和迹象，政府亦陸續放寬場地限制，希望警方不要再利用疫情作藉口，限制市民集會自由的權利及盡快批出不反對通知書。他強調，支聯會當日會做足相應的防疫措施。

梁錦威在會後向傳媒表示，會上警方主要以疫情及限聚令方面的問題作推塘，亦曾詢問集會內容及支聯會五大綱領為何。梁如實回答，但未見警方就此有特別回應，警方亦沒有指出五大綱領屬違法，「佢哋（警方）喺會上亦都從來冇表示過，五大綱領其實係抵觸咗《國安法》」，因此支聯會繼續高呼五大綱領，並爭取舉辦六四集會。

支聯會的五大綱領為「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」，而早前曾有建制派指「結束一黨專政」的口號或違反《國安法》。

料警方下周有決定 若遭反對再商其他方案

梁表示，現階段評估集會當晚會有4至6萬名市民參與，被問及若警方批出反對通知書的後備方案時，梁預料，警方或最快在下周有決定，屆時支聯會會因應警方的決定，再開會商討其他方案，但目前會爭取舉辦合法、和平的集會。

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