本港棄置車輛阻街問題嚴重，民主黨多區的區議員均發現，不少道路已淪為「廢車墳場」，堆積數以百計證件過期、欠車牌或行車證，甚至已損毀的車輛，當中以電單車情況最嚴重。雖然港府於本年初推試驗計劃，於各區展開跨部門聯合清理行動，但做法治標不治本，以油尖旺區為例，不足半年廢車問題又故態復萌。有議員認為，跨部門執法行動應恆常化，「唔係做咗一次就一了百了」，相關部門必須檢視車輛回收政策，增加誘因鼓勵市民妥善處理舊車。

運輸及房屋局提交立法會的文件顯示，2018年、2019年和2020年首三季，警務處及地政總署合共分別收到1,597宗、1,669宗及1,241宗有關棄置車輛的投訴，投訴個案涵蓋各區，新界區的個案以元朗較多，市區則以九龍西區為主。

民主黨多個區議員指，大角嘴、觀塘和東區亦有多個廢車黑點，不少車主貪方便把車輛棄置於後巷、行人和車路旁，或佔用公眾泊車位。當中，不少車輛的行車證已過期，或未有展示行車證和車牌，車身的零件甚至已被拆去或損毀，包括輪胎、車頭燈和倒後鏡等，明顯屬於棄置車輛。

區議員批聯合清車行動成效不彰

港府於本年初推試驗計劃，於各區展開聯合清車行動，油尖旺區是首個試點。但民主黨當區區議員曾自鳴批評，地政總署執法程序僵化致成效不彰。據他過去觀察，署方人員確定車輛並非失車後，會在棄車的車身張貼通告，勒令車主在限期前停止佔用政府土地。但限期過後，只要署方認為有關車輛曾被移動，即使車輛仍佔用政府土地，亦不會被清走。

曾指出，因電單車車身較輕，不少道路使用者都會按個別需要移開阻街的棄車，批評署方無視實際情況執法的思維荒謬。「黐咗張紙，部車就繼續擺喺度。」他舉例指，位於大角嘴中匯街，一部欠車牌和行車證的電單車由1月獲發通告至今，原地擺放了逾4個月，但署方都未有跟進行動。

審計報告早於2000年已指出棄車阻街問題，建議把處置廢棄車輛的責任交由垃圾收集服務的部門負責，並修訂法例及引進懲罰條款。最終，運輸署要求地政總署引用《土地（雜項條文）條例》協助執法和管理，但2007年至今卻錄得零宗檢控個案。

棄車多數沒行車證和車牌 難追討移車費用

民主黨東區區議員蘇逸恒指，大多數棄車都沒有行車證和車牌，因證據不足，署方要檢控車主和追討移走車輛費用非常困難，「劏咗架車反而要自己畀錢」，變相助長了隨街棄車的劣行。他建議，跨部門的聯合清車行動應恆常化，並向區議會交代確實時間表，同時檢討現時車輛回收政策，例如為廢車回收公司提供津貼和誘因，從源頭解決棄車問題。

過去不少區議員都可透過車牌查冊，舉報棄車車主並敦促部門執法。但民主黨觀塘區區議員梁翊婷說，運輸署早前收緊查冊用途，加上港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲因調查7.21襲擊案查車牌，被裁定虛假陳述罪成，令政黨和市民對查冊有顧慮。

地政民政未正面回應零檢控

運輸署回應查冊準則時，未有正面回應處理棄車是否屬合法用途之一，僅指申請人在申請證明書時，應小心考慮如何使用證明書內提供的資料，以及實際用途是否與交通及運輸有關。同時，申請人一經簽署確認其聲明，便須自行承擔違反聲明，或相關法例的法律責任。

署方指，市民可致電 1823 報告懷疑棄置車輛個案，相關部門收到資料後會作適當跟進。

對於區議員批評，地政總署處理棄置車輛時手法過於僵化，以及近十多年零檢控車主，地政署未有正面回應。民政總署亦未有回應，跨部門的清車聯合行動會否於未來恆常化。

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