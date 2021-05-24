港台最新一集《議事論事》，上周五（21日）已播出和上載重溫，隨後漏夜被下架，消息指是片尾（roller）出問題，因片尾播出支聯會秘書蔡耀昌早前參與六四長跑的片段，蔡期間大叫「平反六四」。據《蘋果》了解，管理層周一（24日）下令要求將片尾部份刪走再上載，又批評製作團隊「未諮詢」高層就用該片尾，須調查是否違規，並撤換他們，改外判製作。

有消息人士指，該集《議事論事》被刪除的內容，涉及一名嘉賓在討論疫苗問題時，提到美國商會一項報告顯示，商界最擔心的是《國安法》和47名民主派初選案。團隊指出節目中已有嘉賓反駁有關說法，認為內容已相當平衡，但編委會仍以「不中立」為由剪走。另一港台消息透露，提及美國商會報告的嘉賓為田北俊。

嘉賓引述美商會稱商界憂慮國安法 被指內容不中立

有消息人士指，上周五《議事論事》被刪除的內容，涉及一名嘉賓在討論疫苗問題時，提到早前美國商會一項報告顯示，商界最擔心的不是疫苗問題，而是《國安法》和47名民主派因初選案被捕後，竟一度全被拒絕保釋。

雖然團隊指出，會上已有嘉賓反駁有關說法，認為節目內容已相當平衡，但由處長李百全及港台高層管理人員組成之編輯委員會最終仍以有關說法「不中立」為由剪走。

消息指該名嘉賓為田北俊

另一港台消息透露，提及美國商會報告的嘉賓為田北俊，編委會以「離題」將該段刪去。消息指，該節目出街時間至少要有21分鐘，「有大嘢」時甚至可做夠26分鐘，被刪剪到得17分鐘是不能接受。

消息續斥，港台聲稱並非不能播放六四議題，但節目被下架是團隊自行發現，向管理層查詢時卻被質問「點解（片尾）出六四我唔知」。消息指，3月至今編委會從未有要求檢視片尾，「係你自己唔問話要睇roller」。

團隊待港台發稿始知節目已交外判

消息又指，團隊至傍晚港台對外發稿時，才知道被調查及節目交由外判處理，批評管理層從來沒有向內部解釋原因；而員工隨後追問調查會以甚麼形式或根據甚麼規例去進行，管理層竟表明「未諗」，更反駁管理層已對團隊失去信心。

消息強調，李百全掛在口中的編輯機制，從沒有白紙黑字向員工交代，「全部都係口耳相傳」，而管理層對外聲稱加強編輯流程，只是要求員工加多文書工作，相反管理層作出編輯決定時只下口頭指令，是自打嘴巴。

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