【本報訊】本港疫情緩和，昨新增一宗確診，是前日初步確診帶有N501Y變種病毒株的46歲菲傭（第11834號），累計個案達11,834宗；另有少於5宗初步確診及2宗不確定個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指新確診的菲傭及兩宗不確定個案，均有外遊史，有機會是輸入個案。「就算有外遊紀錄，但唔係喺21日（檢疫期）內發現，會有啲擔心，我哋唔知佢哋幾時發病，幾時傳播。」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情記者會上表示，新確診的菲傭與僱主一家四口及另一外傭居住大角嘴維港灣第六座，患者平日負責接送僱主兩名小朋友到巴士站，中心已要求兩人分別就讀的優才楊殷有娣書院小學部及民生書院幼稚園暫停面授課及清洗。至於女傭去過的僱傭中介，位於觀塘新怡生工業大廈。染疫菲傭5月9和16日曾與朋友到中環海濱長廊，16日亦曾去中環環球商場滙款。

張稱患者已完成接種兩劑復必泰疫苗，上周六檢測呈陽性，入院檢測呈陰性，抗體測試則呈陽性，由於患者2月至4月曾到過巴基斯坦，懷疑來港前已染疫，有機會屬輸入個案。

至於兩宗不確定個案均由私人化驗所負責檢測，兩人CT值很高，即病毒量低。其中一人是37歲菲傭，與僱主一家三口居住馬鞍山大洞禾寮村村屋，3月20日由菲律賓抵港，在酒店檢疫至4月10日，5月6及9日曾到馬鞍山海典居與另一外傭聚會，5月11日到過入境處火炭辦事處及23日到過馬鞍山公園。張指要檢視該菲傭入院後的CT值及是否有抗體，再決定是否確診。

另一宗不確定個案為43歲巴基斯坦籍地盤工人，與家人同住葵涌石籬（二）邨石華樓，3月16日由巴基斯坦返港。張稱據其家人透露，該工人昨日於隧道地盤繼續開工，中心因此未能聯絡，正聯絡多個地盤尋人。當局會再覆檢確定是否確診。

此外，張竹君表示，上星期六接獲內地衞生部門通知，一名由香港到深圳的19歲女子確診。中心調查顯示，患者今年1月前仍在歐洲讀書，其後在當地旅遊期間曾發燒，但沒有檢測。患者3月初從歐洲返港及酒店檢疫至3月23日後，到茶果嶺大街村屋居住，5月8日離港前檢測陰性。張指患者CT值38至39，即病毒量低，並有抗體，可能是復陽個案。中心已要求女患者在港的家人檢疫。

外遊史較久遠 或屬復陽個案

張竹君表示，近期有不少有較久遠外遊史的個案，病毒量偏低，甚至多次檢測呈陰性，並驗出抗體，不排除屬復陽個案，惟安全計仍視作本地個案處理，「就算有外遊紀錄，但唔係喺21日（檢疫期）內發現，會有啲擔心，我哋唔知幾時發病，幾時傳播」。

呼吸系統專科醫生梁子超亦認為，日前確診的29歲印傭（第11831號）及新確診的46歲菲傭有機會屬復陽個案。他指根據本港及外國資料，暫未有復陽個案密切接觸者確診，故相關個案傳播風險低。他稱，本港近期出現假陽性及復陽個案，對整體清零影響不大，惟仍可能有殘餘傳播，認為不能太早放寬防疫措施。