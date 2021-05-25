昨日《東方日報》以〈爆眼女無爆眼 笑住去台灣〉為題，稱2019年8月11日在尖沙嘴警署外受傷的爆眼少女已離港，並形容她沒有爆眼。

但據悉，當時少女受傷後被送院，的而且確診斷她右眼的眼球爆裂，即一般所指「爆眼」，包括包圍眼睛的鞏膜、眼前房及視神經都嚴重受損，軟組織腫脹；因撞擊力大，連眼睛周圍的骨、上頜竇、鼻與眼睛之間的篩骨都有粉碎性骨折，而且大量出血，當時並沒在眼內找到異物。醫管局發聲明指，一直配合警方調查，已依法向警方提供有關醫療紀錄。

眼科醫生：外觀無礙 視力或已永久受損

有眼科專科醫生表示，即使現時從外觀上見到傷者眼睛與常人一樣，不代表沒有曾經爆眼，「受咗傷醫生會做嘢，會縫番個傷口，好似隻手畀人斬咗一刀，都會縫番個傷口」。除非整個眼球也「爛晒」，或需移除整個眼球放入假眼。

該醫生指，爆眼的傷者眼白可能會有疤痕，只是遠距離看不見，但近距離會見到；而且外觀無礙不代表視力沒受損，可能視力已永久受損及會提早白內障。

警向醫院索醫療紀錄拒交法庭手令 少女覆核敗訴

爆眼少女受傷後，送到公立醫院治療一周後出院，警方曾要求醫管局交出少女的醫療報告，少女也曾就此向法庭提出司法覆核，上訴庭上月頒下判詞駁回上訴。

《星島日報》今日在專欄「大棋盤」，以〈醫管局涉包庇『爆眼』造假案？〉為題，質疑「完全知悉『爆眼少女』情況的醫管局，竟然一直任由謊言散播，實有包庇黑暴『造假』之嫌」。

醫管局發聲明回應指，一直配合警方調查，並已依法向警方提供有關醫療紀錄，亦得悉當時事件已進入法律程序，該局與有關部門均須尊重及遵守有關程序的限制。

警：不評論個別媒體報道

醫管局重申，對所有病人一視同仁，堅持尊重個人私隱及有關法例要求，未得到病人同意，不會向公眾或傳媒披露個別病人的具體臨床情況。對於有評論文章指醫管局包庇造假，刻意隱瞞個別病人情況，醫管局並不認同，亦重申並非事實。

警察公共關係科回覆指，警方不評論個別媒體報道。多個傳媒則引述消息指，警方仍在調查爆眼少女是否參與暴動。

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