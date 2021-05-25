特區政府繼續為疫苗接種率全力「谷針」，港府今公佈，疫苗接種計劃將覆蓋持「雙程證」留港的內地居民、免遣返聲請人，以及獲聯合國難民事務高級專員署確認的難民。發言人指，現時約有4萬多名持有雙程證的內地居民獲准以訪客身份逗留在香港，當中大部份是持「探親」簽注赴港探親，合資格人士可由本周五（28日）起到郵政局預約。

政府發言人指，自疫苗接種計劃開展以來，政府不時收到為在港的非香港居民接種疫苗的查詢和要求。由於疫情和兩地所實施的檢疫措施，持雙程證人士可能有特殊原因或困難，需繼續逗留在香港，例如照顧在港無依靠子女、年長或患病的家人等，一般與合資格接種疫苗的香港居民同住。出於公共衞生考慮，港府認為，措施有助防止病毒在社區傳播，提升本港抗疫能力。

正準備為1.3 萬名免遣返聲請人及難民接種疫苗

港府指，凡持有雙程證獲准以訪客身份逗留香港，並且毋須延期也可在逗留期限屆滿前完成接種兩劑疫苗的訪客，可以由本周五（28日）起，在辦公時間內帶同雙程證及由本港入境事務處簽發的入境標籤或延期逗留標籤，前往任何一間郵政局（流動郵政局除外），由職員協助預約，在逗留期限內於29間社區疫苗接種中心完成接種兩劑疫苗。

基於公共衞生考慮，政府亦準備為本港約1.3 萬名免遣返聲請人及獲聯合國難民署確認的難民接種疫苗。發言人指，現正透過香港國際社會服務社，向有關人士進行問卷調查，了解他們對接種疫苗的意向。港府計劃於7月開始，安排4至6間指定疫苗接種中心，為有關人士接種疫苗，並提供繙譯服務。

關注難民人權組織歡迎擴大計劃

關注難民權益的人權組織Justice Centre Hong Kong表示，歡迎港府擴大疫苗接種計劃，認為此舉有助尋求庇護人士及難民社群抗疫。Justice Centre期望能與國際服務社及其他持份者合作，以確保疫苗接種計劃能順利展開。

Justice Centre指，期望繼續與政府合作，解決其他公共衞生風險問題，例如因政府租金津貼不足，難民被迫居住在不適切、過於擠迫、不安全，或基礎設施不足的房屋等。

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