立法會資訊科技界功能組別於2016年換屆選舉時爆出種票風雲，的士司機從業員總會（下稱的總）多名理事會成員及職員涉嫌以虛假專業資格及學歷資料，替約240人申請成為電機暨電子工程師學會（IEEE）香港電腦分會會員，並以1,000元作酬勞，影響選民投票予指定候選人。事件中共有14人被控串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人等罪，案件今於區域法院開審，其中4名被告認罪，法官准他們保釋候判，但強調控罪較嚴重，判監是恰當刑罰。

14名被告依次是的總會務總監李為民（53歲）、的總副秘書長楊耀鴻（34歲）、的總財務總監王宣麗（45歲）、的總幹事雷亞福（46歲）、的總文員潘秀芳（52歲）、雷亞福的三名胞妹雷偉芳（40歲，會計文員）、雷麗芳（43歲，主婦）、雷麗梅（46歲，收銀員）、雷亞福的學生兒子雷敬賢（24歲）、雷偉芳姐夫的姐夫陳琪南（49歲，建築工人）、陳永鏗（23歲，學生）、郭家健（23歲，學生）、林澤謙（23歲，學生）及吳嘉浩（22歲，髮型屋助理）。雷亞福、雷偉芳、雷敬賢及陳琪南認罪。

其中李為民、雷亞福、雷偉芳及雷敬賢共同被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，涉約於2016年4月14日至9月4日期間與其他身份不詳的人，串謀在2016年立法會換屆選舉中舞弊，無合理辯解下向約36人提供每人約1,000元利益，作為他們投票予某候選人的誘因。李今早表示不認罪，其餘3人認罪。

李為民、楊耀鴻、潘秀芳及王宣麗共同被一項串謀詐騙罪，涉嫌於2016年4月12日至9月4日期間，一同串謀與岑汝眉、雷亞福、雷偉芳及其他身份不詳人士詐騙選舉事務處，即以虛假專業資格、學歷及經驗替約240人申請成為電機暨電子工程師學會（IEEE）香港電腦分會會員，誘使選舉事務處將這些人登記成為資訊科技界選民，並載入2016年資訊科技界功能界別正式選民登記冊。四人否認控罪。

雷亞福、雷偉芳、雷麗芳、雷麗梅、雷敬賢、陳永鏗、郭家健、林澤謙、吳嘉浩、陳琪南則被控在選舉中作出舞弊行為接受利益罪，每人被指約於2016年5月21日或22日接受700元至1,000元不等，作為在2016年立法會換屆選舉中投票給某候選人的誘因。雷亞福及陳琪南認罪，雷麗芳及雷麗梅的控罪則獲不提證供起訴。

控方稱由於需時處理認罪被告的案情，聆訊明天繼續。法官勞潔儀批准4名認罪的被告繼續保釋，但強調控罪嚴重，判監是恰當刑罰。

【案件編號：DCCC707/19】

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