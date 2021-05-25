由6個紀律部隊組成的「跨部門反恐專責組」周二（25日）推出網站，聲稱為了提高市民大眾的反恐意識，在999報案熱線外，額外提供「舉報表格」，向市民收集涉恐怖主義的可疑人物和事件的情報。

根據該網站資料，表格要求市民供出可疑人物的個人資料，包括姓名、性別、年紀、國籍、社交媒體賬號、車牌和電話號碼，加以描述其外貌和衣着，以及提供事發地點、日期、時間和摘要。

本港風險級別屬中度 稱恐怖主義者特徵包括「敵我分明」

網站又特別提到，恐怖主義者通常有「自我激化」迹象，行為特徵包括思想激進、敵我分明，合理和英雄化極端暴力，以及鼓吹思想相近的人以暴力手段達到共同目的。

網站指出，本港目前面對恐襲威脅的風險級別屬於「中度」，即指有受襲的可能性，但沒有具體情報顯示香港可能成為襲擊的目標。

呼籲用網上表格舉報

警方晚上於社交網站發文為新設的反恐專責組網站宣傳，呼籲若公眾得知任何非緊急的懷疑恐怖主義消息，可利用專責組網站的網上表格作出舉報。

專責組表示，從外國經驗所得，要有效地打擊恐怖主義，除了倚賴執法部門努力外，同樣需要市民的支持和參與。不少外國案例都因市民在日常生活中察覺到可疑情況，繼而通知執法部門，最終阻止恐襲發生。但是，在緊急情況下，市民應直接致電999報案。

指五金舖亦屬恐怖主義可疑活動常見地點

網站簡介了恐怖主義的可疑活動。專責組指，恐怖主義可疑活動的常見於保安、五金舖、酒店和迷你倉等行業，例子包括購買或貯存大量的化學品、在同一地點逗留或遊蕩，長時間入住酒店但拒絕清潔服務，以及堅持以現金交易等。

專責組又指，市民必須時刻保持警覺，加強對爆炸品的防範，特別在人多擠逼的地方時，留意是否有無人看管的可疑物品，留意物件外觀是否正常，異常包裝例子包括使用大量膠紙、或錫紙繁複包裹等。

根據網站簡介，跨部門反恐專責組於2018年4月成立，成員來自6個紀律部隊，包括警務處、入境事務處、香港海關、懲教署、消防處及政府飛行服務隊，工作包括為各部門建立反恐情報互通機制及工作平台，增強情報整合分析。

專責組透過推行跨部門反恐演習及訓練，加強各部門合作和協同效應，以及推動公眾反恐意識及教育。

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