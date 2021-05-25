連環整頓港台的廣播處長李百全，日前被揭漏夜將上周五（21日）播出的《議事論事》下架，當中片尾剪輯了六四長跑活動片段。港台昨日（24日）出稿，直指該集涉嫌違反編輯管理機制，將進行調查，節目暫由外聘製作團隊負責製作。

據了解，針對《議事》團隊的調查仍未知具體做法，但節目將由電台出身的總節目主任（特別職務）何重恩接手。

編委會審片疏忽？港台冇正面回應

聲稱不是「不能播出六四內容」的港台，昨天發稿解釋刪減上周五播出之《議事論事》章節，強調刪去六四長跑的片段，是因團隊未有諮詢編委會，惟港台一方未能正面回應負責審片的編委會有無疏忽。

而節目被下架三天，港台至今日凌晨將該集《議事》重新上載YouTube及官網，但整個片尾部份遭刪去，亦沒有換上新的片尾。

內部懷疑編委會刻意「正日冇得做六四」

消息稱，《議事》將交由電台出身的總節目主任（特別職務）何重恩接手，內部估計會由何去找外判頂替製作，消息人士質疑何處理《議事》的資格。

另有消息指，《議事》將暫停至少兩星期，直到另行通知，原本六四正日播出的集數也將因此暫停，內部懷疑編委會是刻意「要搞」《議事》，「令佢哋正日冇得做六四」。

何重恩退休後獲港台「翻閹」

何重恩曾為電台部中文台台長，退休不久又獲港台「翻閹」，出任總節目主任（特別職務）。何早前在其個人Facebook上載與由港台顧委會主席林大輝任主持、前特首梁振英作為首集嘉賓的「談規劃論選舉」節目花絮照，廣播處長李百全及副處長馮建業等編委會成員也有到場豎起姆指留影。

本月4日在港台舉行的五四升旗禮，也是由何重恩製作。

何重恩2008年為時任高級節目主任，惟被指以母親名義向港台申領40萬元撰稿費，被廉政公署拘捕及起訴公職人員行為不當罪，法庭最終判何無罪。

至於傳出被送律政司研究會否觸犯《國歌法》的《鏗鏘集—保釣》，據了解，該集訪問了保釣人士羅堪就，羅在播出國歌時流淚，疑是這幕，令港台高層決將之送交律政司，研究有否觸犯《國歌法》。

《鏗鏘》專訪馬宣立 被指或違電視守則

另一集《鏗鏘集—馬宣立》，專訪資深法醫馬宣立，但呈交多時仍未決定抽起或批准。據了解，編委會約兩周前將此集送到上月才空降港台擔任「特別支援」的兩名前通訊辦主任進行審查，指此集可能違反電視業務守則。

消息指，馬曾在節目中就陳彥霖和周梓樂案發表意見，未知是否有關。《立場新聞》則報道，本身是馬來西亞華僑的馬宣立，在訪問中解釋自己的名稱叫「宣立」，是因父母紀念馬來西亞「宣佈獨立」。

港台回覆僅重申，節目內容及播放安排屬內部編輯事宜，不作個別評論；又指港台編輯自主，希望各界尊重港台的編輯決定。

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