【本報訊】支聯會將與警方開會討論六四燭光集會安排，早前撰文促泛民與支聯會切割的全國僑聯副主席盧文端昨再撰文，批評支聯會舉辦「結束一黨專政」六四集會遊行危害國家安全，「必須禁止」，「否則《國安法》權威何在？」支聯會常委趙恩來批評，盧說法明顯有違《中英聯合聲明》和《基本法》對港人言論和集會自由保障，若港人因盧說法而「自劃紅線」，只會令社會被白色恐怖控制。

盧文端繼本月10日在《明報》發表〈泛民從政者須與支聯會切割〉一文後，昨又在《明報》以〈任由支聯會反共 國安法權威何在？〉為題撰文，強調香港已進入國安法年代，有些「損害國家安全的事」過去可以做，不等於現在可以「照辦煮碗」，「否則《國安法》權威何在？」又指一些泛民人士去年參加六四集會未經批准集結罪成承擔刑責，就是一個警號。

該文提出，警方過去對支聯會舉行六四集會遊行，多是「例行公事」發出不反對通知書，「但在《國安法》已經實施的今天，警方還能夠像過去那樣批准支聯會公開組織舉辦反共活動嗎？」再警告泛民人士，若在國安法實施後抱「以身試法」心態，參與支聯會的「反共」活動，就必須有面對承擔刑責的準備。

趙恩來：勿自劃紅線

支聯會常委趙恩來接受查詢時表示，盧說法只是北京「打心理戰」一部份，認為港人只須以平常心面對，又批評近日一些所謂愛國人士，將支聯會「結束一黨專政」和「建設民主中國」綱領演繹成違反國安法，明顯有違《中英聯合聲明》和《基本法》中，對港人言論和集會自由的保障，港人若因有關人士說法就「自劃紅線」，只會令社會被白色恐怖控制，表明自己將如常到維園悼念六四。

趙又指，早前有民主派人士因參與去年六四集會被定罪，並非因政治主張，認為盧文中說法，等於指國安法可以「以言入罪」，但至今從未有官員清楚指出，支聯會哪些具體行為和主張要負上刑責。支聯會副主席鄒幸彤於facebook分享盧文章時，以「國安法有權威的嗎？」作回應。