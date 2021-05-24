香港保安局最近凍結了黎智英的部份財產，林鄭月娥也代北京發聲，認為此舉「鞏固香港金融中心地位」。林鄭的代言把問題的性質說反了，此舉實際上是一個具指標意義的訊號，標誌着從此香港改變了私有財產不可侵犯的傳統法律，開啟了以國安法剝奪私人財產的進程。

國安法是北京擬定的法律，着眼之處並非香港，而是北京的考量。甚麼是國家安全？並非指香港的市面或輿論本身有所謂的安全問題，而是指任何讓北京覺得不安全而又與香港有關的事項。香港保安局表示，根據國安法43條實施細則之附表三，保安局局長懷疑某人所持有的任何財產屬於入罪相關財產，可指示警務人員撿取該財產。

眾所周知，以國安法入人以罪，本係北京定調、港府執行。至於何人被北京盯住，港府其實無權過問。如此就必須關心一個問題，北京究竟可能把國安法擴大到甚麼程度？在這方面，港人可能未充份關注全國人大常委會去年的國防法修法事件。國防法之修改，似乎與香港無直接關係，但劃定了香港國安法在經濟層面可能擴大的範圍，那就是，香港國安法未來可能擴展到與北京的「經濟發展」算盤相關的任何領域。

全國人大常委會去年10月13日審議國務院、中央軍委提出的國防法修訂草案，對原有的12章70條作了大修訂，特別是加入「發展利益遭受威脅時」要實行戰爭總動員或局部動員。所謂的戰爭總動員，通常包括擴大兵源、徵召退伍軍人重回軍隊服役，把民用經濟部份轉變成為軍用，限制民用消費品和民用工業品的供應，以及強制私人為戰爭捐款、或以不願為軍事目的獻金為由而沒收財產。

上世紀中葉，韓戰爆發後，中共在全國掀起捐款助戰的浪潮，要求工商界和民眾捐款購買戰鬥機。據香港中大中國研究服務中心網站上的文章披露，共軍一軍需官到上海大康藥房數次強行索取五億人民幣（當時幣值）的藥品及醫療器械，所欠款項拒不支付。該藥房老闆王康年不堪勒索，不肯再賒賬，遂遭當局逮捕，編織罪名將其槍決。這是中共建政後的歷史記錄之一。

國防法或擴大至港

中共此次修改國防法，把當局的經濟需要（即官媒說的政權「發展利益」）列為戰爭總動員的理由。其含義是，哪怕並未遇到真正的外來軍事威脅，只要經濟發展遇到麻煩，它就可能發動戰爭。換言之，中共對外戰爭的開戰條件已擴展到無窮大，隨便一個說法都可輕易地和「發展利益」掛上鈎，然後被拿來作為開戰的理由。

而此種可引發對外開戰的「發展利益」，顯然等同於香港國安法當中的「國家安全」。國防法的修改，事實上已把中共本身的經濟需要列入其國家安全的範圍；只要中共覺得其政權有經濟需要，便與國家安全有關。而以香港國安法此次凍結私人財產之舉措為例，港人的私人財產均在國家安全的陰影之下。

即便中共未來不發動對外戰爭，其內政方面亦會有種種無窮無盡的經濟需要，而大陸企業家和港人便成了「羔羊」。阿里巴巴旗下的螞蟻金融服務集團的上市被北京叫停之後，馬雲遭遇一連串整肅和打擊，背後正是北京當局的經濟需要。

中共的經濟和政治需要永無止境，港府執行國安法既如林鄭月娥所言，「非常認真、非常嚴謹」，則香港的國際金融中心地位是弱是強，不言而喻。

程曉農

旅美學者