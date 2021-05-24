【本報訊】民主派47人初選案被告之一、前學民思潮發言人黃子悅，被指去年母親節當日與時任男友、即現時丈夫在旺角參與「和你Sing」活動，違反八人限聚令。案件多次提堂後，原定昨日在九龍城裁判法院開審，惟控方決定不提證供起訴，撤回針對兩人的傳票，主任裁判官嚴舜儀批准辯方取回訟費。自今年2月底開始遭關押的黃子悅，昨在犯人欄內以簡單手勢與站於被告席的丈夫交流，以眉目傳情。

夫籲同路人「唔好太沉迷喺娛樂」

散庭時，黃子悅臨步入囚室前，向公眾席上人士喊說：「寫多啲信畀我啊！」旁聽人士回應謂：「好啊，黃子悅！」

黃子悅（23歲）及吳家倫（28歲）被指違反香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，指兩人去年5月10日在旺角豉油街與通菜街交界參與受禁群組聚集。

吳及後以家屬身份在黃的fb發文，形容今次結果再次證明濫權及濫發告票的指控絕非子虛烏有，認為今次「純粹好運」，「更不會認為咁小嘅事，到最後撤咗控就叫所謂『贏咗』」。他又提醒同路人「唔好太沉迷喺娛樂。睇完造星，都要繼續做自己粒星，好好裝備自己」。吳提到嶺南大學教務會昨午就黃的學業事宜進行內部討論，望校方能作特別處理，讓黃還柙期間修畢尚餘半個學期的視覺研究文學士課程。

案件編號：KCFS500029/20、KCFS59/21