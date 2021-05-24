【7.28暴動案】

【本報訊】前年7月28日示威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，當中23人被控參與暴動。案件昨踏入第62天審訊，法官陳仲衡裁定表證成立，有被告選擇自辯，供稱當日在會展放工後打算按網上食評指引，到上環一間餐廳晚膳，惟路過現場期間被人潮逼跌，隨即被捕。

第三被告鍾泓洋（22歲，圖）昨出庭自辯，供稱案發時在一間玩具公司任兼職店務助理，負責執倉及拆貨。當日灣仔會展正舉行香港動漫及電玩節，他在該處工作。鍾解釋指會展冷氣較凍，且處理貨品時多塵「揩到手會黑」，故工作時會戴上手袖。而他有時要跪下拆貨，案發前又「整親膝頭」，所以戴護膝以免受傷。至於𠝹刀及萬用摺刀，他亦表示是工作需要，而萬用刀上附有叉匙，「平時食飯都會用到」。

指被人塞口罩豬嘴

鍾當晚7點15分放工後離開會展，乘港鐵到上環站，沿着網上食評提供的路線，打算到普慶坊一間餐廳「我愛慢煮」吃飯，並指出發往上環前不知道德輔道西有示威。

鍾行近海外信托銀行大廈時，看見前方有警察及示威者，故向東離開，此時他前後左右都是人，情況混亂及恐慌，並吸入一些氣體，因不適而戴上口罩。其後他走至皇后街附近，被人從後撞向電箱並跌出馬路，隨即遭人從後拉住，其後才知被警員制服。

鍾供稱，當他從上環港鐵站步出路面後，有男子塞了口罩及豬嘴給他，「我同佢講我唔需要呢啲嘢，我畀返佢」，但對方沒理會並跑走。鍾指曾嘗試找垃圾桶丟棄它們，但找不到，故暫時放入腰包，惟一分鐘後即被捕，他強調沒在現場做任何破壞社會安寧的行為。案件今續。

案件編號：DCCC871/19