【本報訊】代表消防處的大律師陳碧琪於結案陳詞時重申，當日行動由警方行動組、警方談判組及消防三個部門合作策劃，各司其職，目標一致及清晰，有共識由警方進行談判工作，並在梁凌杰願意放下手上𠝹刀後，由消防人員協助他返回安全位置；若中途出現突發情況，則會由消防前線人員按內部行動指引，決定是否作出搶救行動。消防處認為今次絕對是不幸事件，強調消防人員已盡力搶救，惜最終未能成功。

有關消防設置救生氣墊的爭議，陳大狀再次解釋指，當日消防須考慮現場環境的限制，並盡快設置氣墊提供保護。陳大狀綜合各消防人員的證供，再次申述因考慮到當時拆欄或刺激梁凌杰的情緒；而且氣墊設置在梁企跳位置的下方，沒有人能預料梁會否墮下或何時墮下，亦不清楚會否有其他物件如𠝹刀等突然掉下，危及消防人員的安全。因此消防最終無拆欄，氣墊亦未能搬入及覆蓋一米闊的行人路。

指倘無工程 氣墊可放行人路

陳大狀進一步指，太古廣場外的行人路原本有六米闊，若當日沒有工程進行，消防氣墊定能放置到行人路上，故今次事件面對較大的環境限制及掣肘，發生此事實屬不幸。

至於梁凌杰突然爬出棚外，令情況急劇轉變，消防人員眼見梁體力開始不支時，已即時搶救。曾經有三名消防搶救時成功捉住梁的手部，而另一名消防員則抓住梁的衣服，可惜梁當時強烈掙脫，最終墮下。而該四名消防人員均曾稱，若梁配合救援，有信心能捉緊他。梁墮樓後，消防及救護人員曾為他進行心肺復蘇急救，可惜梁當場已無生命迹象，送院後亦宣告不治。

陳大狀表示，消防處在今次死因研訊上，已交代當日行動的困難及作出的決定，當日發生許多突發情況，消防人員亦已作出相應臨場判斷，盡力拯救梁，遺憾最終不成功。陳大狀最後代表消防處表達對事件感到難過，並向梁凌杰家屬致以深切慰問。

案件編號：CCDI481/19