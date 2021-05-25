市民前年11月11日發起三罷及「黎明行動」，當日有交通警在西灣河驅散市民期間連開三槍，近距離擊中一名21歲學生。一度命危的學生「熊仔餅」周柏均，與另一男生事後被控企圖搶槍及阻差辦公等罪，案件今於區域法院再訊。代表周的資深大律師申請於審前覆核爭議「公眾利益豁免權」，要求控方披露相關文件，爭議結果將會影響周的答辯意向。法官李慶年將審前覆核定於11月3日進行，並暫定於12月6日正式開審，審期10天。

周柏均（21歲）及胡子鍵（20歲）共被控一項故意阻撓正當執行職務警員罪及一項企圖搶劫罪，控罪指兩人於前年11月11日在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周另被控一項企圖從警員A合法羈押下逃脫的罪名。

代表周柏均的資深大律師駱應淦要求控方披露涉案文件，惟遭控方拒絕，雙方將於審前覆核就「公眾利益豁免」陳詞，爭論的結果會影響周的答辯意向。胡子鍵則成功申請法援，惟需時索取法律指示，要求押後案件。控方透露將會傳召22名警員證人、14名市民及1名檢驗槍械專家，並會依賴胡子鍵的警誡供詞及公開片段。

周柏均今看來精神不俗，不用輪椅代步，能自行出入。多名旁聽人士均上前與他談天並鼓勵他。

【案件編號：DCCC475/20】

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